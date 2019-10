Sta per concludersi la seconda stagione della fiction di Canale 5 "Rosy Abate 2": venerdì 4 ottobre, infatti, andrà in onda il quarto, nonché penultimo, episodio della serie e anche questa volta non mancheranno i colpi di scena.

Se nella terza puntata Rosy aveva dovuto fare i conti con l'allontanamento del figlio Leo dovuto alla decisione di avvicinarsi al temibile boss della camorra Costello, nella prossima puntata la Regina di Palermo si troverà di fronte all'arresto del figlio Leonardo e farà di tutto per cercare di salvarlo, anche mettere a repentaglio la sua stessa vita.

Nella quarta puntata di Rosy Abate 2 Leo rischierà la vita

Se da un lato i fan della serie Rosy Abate 2 temono per una possibile conclusione definitiva della fiction, dall'altro sono impazienti di scoprire quale fine attende La Regina di Palermo e il ribelle figlio Leonardo, il quale ha causato non pochi problemi alla madre decidendo di schierarsi con il camorrista Costello lasciandola sola. Nella quarta puntata, in onda venerdì 4 ottobre su Canale 5, Leo verrà incarcerato e Rosy cercherà in tutti i modi di farlo uscire di prigione, contando anche sull'aiuto di Regina.

Entrambe sono disperate e temono per la vita del ragazzo: Rosy e Regina, infatti, pensano che il carattere fragile di Leonardo possa rivelarsi un problema per il giovane, che difficilmente riuscirebbe a sopravvivere in un ambiente duro ed ostile come quello della prigione. Messo alle strette, infatti, rischierebbe di confessare alle autorità giudiziarie tutto ciò che sa su Costello, incastrandolo una volta per tutte.

Per evitare che ciò accada, il boss ordina ai suoi sottoposti di uccidere Leonardo e nel carcere di Nisida, dove è stato trasferito, il figlio di Rosy Abate continua a ricevere minacce e vessazioni da parte di giovani detenuti.

Di fronte a ciò, Rosy Abate non può restare a guardare e decide di rivolgersi a Luca, riuscendo ad ottenere il suo aiuto: l'uomo, infatti, ha le prove dell'innocenza di Leonardo e può dimostrare che non è stato il figlio di Rosy ad uccidere Nadia.

Nonostante ciò Costello è deciso a raggiungere il proprio obiettivo e, per farlo, è pronto a servirsi di uomini pericolosissimi e senza scrupoli, pronti a tutto pur di obbedire al loro capo. A questo punto, Rosy e Regina, aiutate da Luca, faranno di tutto per far uscire di prigione Leonardo prima che sia troppo tardi e che gli uomini di Costello riescano a portare a termine il proprio compito consegnando al boss il corpo del giovane.

Nel cast di Rosy Abate 2 anche Claudio Gioè

La seconda stagione di Rosy Abate 2 può vantare nel proprio cast nomi di rilievo nel panorama del cinema e della fiction italiana: tra essi, oltre alla protagonista Giulia Michelini, spicca quello di Claudio Gioè, che nella serie interpreta il personaggio di Ivan di Meo.

Nella fiction un ruolo di primo piano è ricoperto anche da Paola Michelini (sorella di Giulia nella vita reale) che veste i panni di Regina Mainetti e da Daniela Virgilio che interpreta Nadia, la donna di cui Leo è innamorato.