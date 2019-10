La scorsa settimana Sara Tozzi ha inaspettatamente abbandonato il trono di Uomini e donne, dopo poche puntate della nuova stagione. La tronista, già nota in estate per la sua partecipazione a Temptation Island nel ruolo di tentatrice, ha confessato di non avere smesso di pensare al suo ex fidanzato e di non sentirsi libera di conoscere altre persone. Il suo annuncio ha quindi riaperto il punto interrogativo che già aveva tenuto banco durante l'estate: chi sarà la nuova protagonista del Trono Classico, destinata ad occupare la poltrona lasciata libera dalla Tozzi?

Un nome su tutti è tornato ad essere di grande attualità negli ultimi giorni, ovvero quello dell'ex corteggiatrice Klaudia Poznanska, che la scorsa stagione era balzata alle cronache per avere tentato di conquistare Andrea Zelletta.

Klaudia Poznanska grande favorita

Negli scorsi mesi, Klaudia Poznanska era stata data tra le grandi favorite per il ruolo di tronista a Uomini e donne. La bella romana era uscita a testa alta dalla sua precedente esperienza nel dating show.

Andrea Zelletta, infatti, le aveva preferito Natalia Paragoni solo alla fine del percorso, ma Klaudia non aveva espresso alcuna critica contro il tronista, augurando il meglio a lui e alla sua fidanzata (con la quale continua a fare coppia fissa). A lei era stato concesso ampio spazio nella puntata finale, a conferma di un ottimo rapporto con la redazione del dating show di Maria De Filippi. Proprio questo potrebbe essere un ottimo punto di partenza per il percorso da tronista: dopo l'abbandono prematuro di Sara Tozzi, infatti, la nomina di una sua sostituta appare evidente e potrebbe avvenire già nella registrazione del Trono Classico prevista (salvo variazioni dell'ultimo momento) per mercoledì 2 ottobre.

L'assenza dai social network

Oltre all'ottimo rapporto con la redazione di Uomini e donne e all'affetto mostrato dai telespettatori, c'è un indizio che lascia presagire la nomina di Klaudia Poznanska come nuova tronista. A riportarlo è il sempre attento Vicolo delle News che ha notato l'assenza dell'ex corteggiatrice dai social network da quasi una settimana, ad eccezione di qualche video pubblicitario.

Tale periodo coinciderebbe con l'addio di Sara Tozzi e la successiva chiamata di una sua sostituta. Nelle scorse settimane, la bella romana era balzata agli onori delle cronache anche per la sua amicizia con Manuel Galiano (scelta di Giulia Cavaglià), tanto che si era persino parlato di un possibile flirt tra loro. In estate, invece, si era parlato della presunta frequentazione dell'ex corteggiatrice con il calciatore della Nazionale Under 20 Davide Frattesi e successivamente con il rapper Ludwig.

Ipotesi, per altro, sempre smentite dalla diretta interessata.