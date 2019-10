Oggi, martedì 29 ottobre, torna alle 21:20 su Rai 2 'Il Collegio', il docu-reality della Rai narrato, quest'anno, da Simona Ventura.

Lo show, giunto alla sua seconda puntata, ha esordito martedì scorso ottenendo un record di ascolti: ha intrattenuto infatti 2.433.000 di spettatori per uno share del 10,7%. Quella della scorsa settimana è stata la puntata più vista da quando il programma va in onda in Italia.

Eccezionali anche i numeri delle interazioni online: secondo quanto riferito da 'Nielsen Italia' (società che effettua ricerche), infatti, la puntata di martedì 22 ottobre ha registrato oltre 300 mila interazioni, risultando essere il programma che ha fatto parlare di più di sé (eccezion fatta per il calcio: martedì scorso, infatti, si giocava in Champions).

'Il Collegio 4', la seconda puntata

La seconda puntata del programma si prospetta ricca di momenti interessanti.

I ragazzi dovranno per prima cosa misurarsi con il grande poeta Gabriele D'Annunzio; il 'poeta-Vate' ha vissuto gli ultimi anni della sua vita presso una villa nel comune di Gardone Riviera, nei pressi del Lago di Garda. La villa è oggi conosciuta con il celebre nome di 'Vittoriale' ed è proprio in questi luoghi che verranno mandati i ragazzi del collegio di Rai 2.

Una volta arrivati, dovranno recitare a memoria 'La pioggia nel Pineto' (una delle poesie più celebri del poeta italiano) nei pressi della tomba di D'Annunzio. Chi non riuscirà a portare a buon fine il compito rischierà l'eliminazione.

'Il Collegio 4', esordiranno l'informatica e l'aerobica

Nella seconda puntata del docu-reality non ci sarà spazio solo per D'Annunzio. Nel corso delle oltre due ore di trasmissione vedremo i ragazzi cimentarsi in due nuove discipline, che proprio negli anni '80 (ovvero gli anni in cui è ambientata questa quarta stagione) iniziarono a entrare nelle vite di chiunque. La prima materia sarà l'informatica, che entrerà nel programma per la prima volta da quando esso è in onda in Italia.

Il professore sarà Carlo Santagostino e i ragazzi dovranno riuscire a essere in grado di utilizzare i computer degli anni '80 (dunque privi di qualsivoglia connessione a Internet e dotati di una memoria di soli 64 kb). La seconda materia che farà il suo esordio nel programma sarà l'aerobica: i ragazzi, guidati dalla docente Valentina Gottlieb, dovranno aver a che fare con le tute coloratissime e con gli scaldamuscoli che erano tipici negli anni '80.

La seconda puntata de 'Il Collegio 4' andrà in onda su Rai 2 dalle 21:20. In alternativa il programma sarà visibile anche in diretta streaming o in streaming nei prossimi giorni dal sito di 'Rai Play'.