La prima puntata de Il Collegio 4 è andata in onda martedì scorso, 22 ottobre, e come al solito non sono mancate le polemiche. Dopo la trasmissione, infatti, sono stati moltissimi gli utenti web che si sono riversati sul profilo Instagram di una delle alunne, insultandola in malo modo. Si tratta di Maggy Gioia, la collegiale che nel corso della prima puntata non ha partecipato alla bravata dei compagni, che hanno deciso, durante la notte, di portare nel cortile l'arredamento dell'aula scolastica.

Il Collegio 4: cyberbullismo sul profilo di Maggy Gioia

Si è verificato un episodio di cyberbullismo ai danni di una delle partecipanti de Il Collegio 4: Maggy Gioia. I ragazzi nella prima settimana di collegio, durante la notte, hanno pensato di "smontare" l'aula e di trasferire l'arredamento in giardino. Il gesto è stato severamente punito dal Preside, che ha deciso di sottoporre a una nuova prova d'ingresso tutti gli alunni coinvolti.

Il gruppo si è dimostrato compatto e alla bravata non hanno partecipato soltanto i ragazzi che dovevano affrontare l'esame e Maggy. Quest'ultima ha definito il comportamento dei suoi compagni "inammissibile e da ignoranti". Insomma, la Gioia non ha appoggiato il gruppo ed è stata attaccata, prima dalla classe all'interno del programma e poi, in maniera decisamente diversa e più violenta, dai telespettatori.

Su Instagram in molti hanno invaso il profilo social della ragazza con insulti e brutte parole, tanto da costringerla a bloccare i commenti sotto i suoi post.

I docenti de Il Collegio 4 sono intervenuti in difesa della ragazza, indignati

Insulti e imprecazioni sono arrivati sulle pagine della quattordicenne, suscitando l'indignazione dei docenti e di molti utenti che hanno difeso Maggy. L'episodio ha toccato prima i suoi compagni di classe, che hanno dimostrato solidarietà nei confronti della Gioia, e poi anche i professori.

I professori de Il Collegio hanno preso una posizione molto netta nei confronti dell'episodio di cyberbullismo che si è verificato. I docenti Carnevale, Maggi e Raina hanno lanciato una campagna contro la violenza sul web, coinvolgendo anche i loro alunni; hanno usato parole molto dure nei confronti dei cyberbulli. “È uno schifo tutto quello che è successo a Maggy", ha scritto Luca Raina sul suo profilo.

La seconda puntata de Il Collegio 4 andrà in onda martedì prossimo, 29 ottobre, e i ragazzi dovranno affrontare un nuovo esame per poter rimanere nell'istituto ambientato nell'anno 1982. La prima puntata ha registrato un buon successo di ascolti e la voce narrante di quest'anno è quella di Simona Ventura, che ha sostituito Giancarlo Magalli. Riusciranno i collegiali a mantenere il proprio posto all'interno del collegio?

Non resta che aspettare la prossima puntata.