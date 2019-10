Il Paradiso delle signore, dopo il grande successo della passata stagione, tornerà ad allietare i pomeriggi dei telespettatori di Rai 1, con la presenza di personaggi storici e nuovi ingressi che movimenteranno le vicende che si svolgeranno all'interno del grande magazzino. Le trame inerenti agli episodi in onda dal 14 al 18 ottobre, rivelano che Umberto tornerà a Milano per le nozze di sua figlia Marta con Vittorio e subito ci saranno tensioni con suo figlio Riccardo.

Intanto Gabriella tornerà da Parigi molto cambiata e conoscerà subito due nuove colleghe, mentre Nicoletta avrà qualche problema con la piccola Margherita che non starà bene. Infine, Salvatore sarà geloso di Gabriella, che al ricevimento di nozze di Marta e Vittorio ballerà con Cosimo.

Il Paradiso delle signore, arrivano due nuove Veneri

Le trame Il Paradiso delle signore dal 14 al 18 ottobre, rivelano che Gabriella tornerà da Parigi dove ha frequentato un corso da stilista e apparirà molto diversa da com'era prima di partire.

Intanto, arrivano due nuove Veneri, Francesca Molinari che prenderà il posto di Clelia Calligaris come capo commessa e Marina Fiore che sostituirà Tina (quest'ultima si è trasferita a Londra). Entrambe, incuriosiranno molto le loro colleghe. Intanto, a Milano arriverà Rocco Amato, un nipote di Agnese che sarà assunto al Paradiso come magazziniere. Nel frattempo, ferveranno i preparati per le nozze di Marta e Vittorio, ma ci sarà qualche piccolo problema da risolvere.

A Milano arriverà una giovane di nome Angela Barbieri che è in cerca di un lavoro. La ragazza farà subito amicizia con Roberta e Gabriella e in seguito otterrà un lavoro come cameriera al circolo, visto che farà una buonissima impressione sia ad Adelaide sia a Riccardo. L'abito da sposa si Marta dovrà essere sistemato e Vittorio chiederà a Gabriella di occuparsene dandole così la possibilità di sfondare nel mondo della moda come stilista.

Tensione tra Umberto e Riccardo

Cesare, a causa del suo lavoro non potrà prendere parte alle nozze di Marta e Vittorio. Nicoletta, a quel punto, deciderà di non andare nemmeno lei, in modo da non ritrovarsi faccia a faccia con Riccardo. Intanto Umberto Guarnieri tornerà a Milano giusto in tempo per essere presente al matrimonio di sua figlia, la quale gli chiederà di non iniziare a provocare Riccardo.

Purtroppo, non sarà così, in quanto tra lui e Riccardo ci saranno subito le prime tensioni che Adelaide farà fatica a smorzare. Vista la situazione, Marta e Vittorio temeranno che padre e figlio possano rovinare il loro giorno più bello. Nel frattempo, Gabriella riceverà dei fiori da un ammiratore segreto. Il giorno delle nozze arriverà e la cerimonia sarà sorprendente persino per la sposa. Durante la festa, Salvatore si ingelosirà molto perché la sua Gabriella ballerà con Cosimo.

Intanto Nicoletta, rimasta a casa, avrà qualche problema con la sua bambina che non starà molto bene, mentre Angela si assenterà per un po' di tempo e incontrerà un uomo avvolto nel mistero.