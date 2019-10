Sarà una puntata serale di Una vita da non perdere quella che andrà in onda oggi, 15 ottobre, su Rete 4. Siccome anche in quest'occasione non è previsto Il Segreto in prime-time, la telenovela ambientata ad Acacias 38 verrà trasmessa dalle ore 21:25 alle 23:40, permettendo così al pubblico di seguire un ampio sviluppo delle trame.

Al centro dell'attenzione ci saranno le indagini di Lucia, sempre più decisa nel voler scoprire la verità sul suo passato.

A tal proposito la donna partirà alla volta di Salamanca dove, però, s'imbatterà nel corpo senza vita di Joaquin. Ci sarà spazio anche per una rivelazione di Casilda sul legame che la unisce a Maria, e ciò farà sorgere ulteriori dubbi in Rosina per quanto concerne le origini familiari della domestica.

Infine non mancheranno novità sulle condizioni di salute di Servante, il quale sarà convinto di essere ormai prossimo alla morte.

Anticipazioni serale Una Vita: Samuel vuole ingannare Lucia

Stando a quanto riportato dalle anticipazioni di Una Vita relative alle puntate serali di oggi, Padre Telmo deciderà di rivelare a Lucia la scoperta che ha fatto sul legame tra la donna e i marchesi di Valmez. La giovane ne resterà profondamente scossa e chiederà al sacerdote di accompagnarla a Salamanca per rinunciare alla sua eredità e donarla all'Ordine del Cristo Giacente.

In realtà, dopo aver parlato con Samuel, la Alvarado deciderà di tornare sui suoi passi. Il crudele individuo, infatti, racconterà alla giovane di essersi recato nel suo paese d'origine e di aver parlato con Joaquin, il quale gli avrebbe confidato delle intenzioni dell'Ordine di accaparrarsi le sue ricchezze. Alday mentirà alla sua interlocutrice, facendole credere che Padre Telmo stia tramando alle sue spalle.

Lucia quindi si fiderà della persona sbagliata e comunicherà al sacerdote che partirà da sola per Salamanca. Questa trasferta però si rivelerà drammatica per la donna che, quando giungerà a casa di Joaquin, lo ritroverà riverso sul pavimento e privo di vita.

Una Vita spoiler serale: Rosina teme che Casilda sia figlia di Maximiliano

Servante penserà di non avere più molto da vivere, e così si convincerà che è giunto il momento di lasciare il quartiere per trascorre i suoi ultimi giorni a Naveros.

Non trovandolo più nella sua stanza, le domestiche saranno in gran pena per l'uomo e si metteranno subito alla sua ricerca. Sarà un collega di Cesareo a ritrovare Servante e a riportarlo, ormai allo strenuo delle forze, in soffitta.

Higinio, dopo aver messo al corrente Maria del suo inganno durante l'operazione di Liberto, dirà alla donna che è giunto il momento di parlare con Casilda delle sue origini.

La domestica apprenderà così di essere figlia di Maria, e poco dopo si recherà da Rosina, scontrandosi duramente con lei. Infatti accuserà la Hidalgo di avere allontanato la madre molti anni prima, aggiungendo di essere pronta ad andarsene.

Le esternazioni di Casilda lasceranno Rosina sbigottita e in preda ai dubbi, poiché comincerà a sospettare che la vedova di Martin possa essere la figlia di Maximiliano.