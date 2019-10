Il Paradiso delle Signore 4 è da poco tornato su Rai 1 riscuotendo un notevole successo in termine di ascolti. In questa quarta stagione le donne si faranno strada nell'Italia che cambia, come rivelato da Vanessa Gravina (Adelaide Sant'Erasmo) all'Ansa. Gli spoiler del 5° e 6° episodio in programma venerdì 18 e lunedì 21 ottobre su Rai 1, rivelano che Nicoletta Cattaneo sarà molto preoccupato per le condizioni di salute di sua figlia Margherita, tanto da chiedere aiuto ad Angela Barbieri e Riccardo Guarnieri.

Il Paradiso delle Signore 4, episodio 18 ottobre: Marta sposa Vittorio

Continua il successo delle vicende ambientate nel grande magazzino su Rai 1. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4, riguardanti il quinto episodio trasmesso venerdì 18 ottobre alle ore 15:40 sulla rete ammiraglia, rivelano che ci sarà il sospirato matrimonio tra Vittorio (Alessandro Tersigni) e Marta. In particolare, il Conti deciderà di organizzare una cerimonia molto intima che riempirà di felicità la promessa sposa.

Ma ecco che durante il ricevimento nuziale ci saranno alcuni colpi di scena che movimenteranno di parecchio la trama. Salvatore, infatti, andrà in escandescenza quando vedrà Cosimo abbracciato alla sua fidanzata Gabriella Rossi, appena tornata a Milano dopo un periodo passato a Parigi alla corte di un famoso stilista.

La figlia di Nicoletta sta male

Nel frattempo Nicoletta deciderà di non recarsi al matrimonio della Guarnieri, in quanto non ha intenzione di incontrare da sola Riccardo.

Ma ecco che la Cattaneo chiamerà disperata Angela, nel frattempo assunta come cameriera per informarla che sua figlia Margherita sta molto male. La Barbieri, a questo punto, correrà subito dalla donna. A tal proposito, Riccardo si precipiterà a casa dell'ex fidanzata dopo aver udito la telefonata drammatica.

Episodio 21 ottobre: Riccardo e la Cattaneo di nuovo vicini

Nel sesto episodio de Il Paradiso delle Signore 4, in onda lunedì 21 ottobre, vedremo Marta e Vittorio riuscire a convolare a giuste nozze, tanto da organizzare la loro luna di miele il mattino seguente.

Intanto Angela ospiterà Marcello, uscito da poco dal carcere. Più tardi, Roberta scoprirà che quest'ultimo non è altro che il fratello della Barbieri. Allo stesso tempo, Silvia non condividerà il comportamento di Nicoletta nei confronti del marito Cesare, dopo aver spiato una sua conversazione telefonica con Riccardo. Il Conti, invece, sarà felice di invitare Livio Berruti, il velocista campione olimpico al grande magazzino.

A tal proposito, il marito della Guarnieri prenderà che Luciano Cattaneo organizzi l'arrivo dello sportivo, visto la sua imminente partenza. Infine Marta e il marito saranno raggiunti da una brutta notizia: alcuni ladri si sono introdotti all'interno del grande magazzino. Come avanzerà la storia? Si ricorda che gli appuntamenti persi di questa soap opera sono visibili in streaming su Rai Play.