Prosegue con grande successo di ascolti la messa in onda della soap opera Il Paradiso delle signore in onda su Rai 1 alle ore 15:40 circa. Le anticipazioni delle puntate in onda la prossima settimana, a partire da lunedì 28 ottobre a venerdì 1 novembre, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena molti dei quali avranno a che fare con la coppia composta da Riccardo e Nicoletta. Tra i due, infatti, tornerà a riaccendersi la passione nonostante la donna sia legata a Cesare. Occhi puntati anche su Ludovica che deciderà di tornare a Milano per superare il difficile momento che sta attraversando dopo la morte del padre.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore fino all'1 novembre: Cesare viene tradito

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore fino all'1 novembre rivelano che Nicoletta e Riccardo si daranno un primo appuntamento in gran segreto che tuttavia verrà messo in bilico dall'arrivo del tutto inaspettato della mamma di Cesare che manderà all'aria i piani della coppia. Successivamente, però, vedremo che i due protagonisti della soap opera del pomeriggio di Rai 1 riusciranno a ritrovarsi e, soprattutto, si lasceranno andare alla passione travolgente.

Gli spoiler della prossima settimana, infatti, rivelano che i due si abbandoneranno completamente e vivranno così il momento salvo poi essere sopraffatti dai sensi di colpa. Nicoletta, infatti, il giorno dopo la notte di passione trascorsa con Riccardo, non farà altro che pensare a quello che è successo tra di loro e si renderà conto di aver sbagliato nei confronti del marito, Cesare, vittima del suo tradimento.

E poi ancora tra le protagoniste delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore fino all'1 novembre ci sarà anche Ludovica che deve fare i conti con uno dei momenti più brutti della sua vita legato alla morte del padre. Dopo questo tragico lutto vedremo che la ragazza deciderà di tornare di nuovo a Milano per riprendere in mano la sua vita e verrà accompagnata dalla mamma. Ludovica cercherà in tutti i modi di far capire a Riccardo che non lo ha mai dimenticato del tutto.

Cosimo continua a corteggiare Gabriella

Nel frattempo vedremo che per Marcello ci saranno delle novità importanti che avranno a che fare con la sua vita lavorativa. L'uomo, infatti, verrà assunto come autista dalle Brancia e, grazie alla sua nuova divisa, cercherà in tutti i modi di attirare l'attenzione di Roberta.

Intanto Cosimo non si arrende e continuerà a corteggiare in maniera serrata la bella Gabriella.

Il tutto avverrà sotto gli occhi di Agnese. Quest'ultima, infatti, alla fine ha deciso di accettare la proposta di lavoro che le era stata fatta da Vittorio e quindi ha iniziato la sua attività al Paradiso.