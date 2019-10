I prossimi due appuntamenti con la soap opera Il Segreto, quelli di lunedì 14 e martedì 15 ottobre saranno incentrati su Adela e su di una strana lettera proveniente da Cuba. In un primo momento, infatti, assisteremo alla rivolta organizzata dai sovversivi contro la donna: queste persone si scaglieranno contro l'insegnante per criticare fortemente i suoi metodi d'insegnamento. I concittadini, però, si schiereranno con la donna e con loro anche Donna Francisca, che intercederà per aiutarla.

Nel frattempo, Puente Viejo sarà scosso anche da un'altra notizia molto importante. Una strana e misteriosa lettera proveniente da Cuba, di cui si penserà che l'autore possa essere Roberto.

Puntata de Il Segreto di lunedì 14 ottobre: i sovversivi contro Adela e Isaac lascia il paese

La puntata de Il Segreto che andrà in onda oggi, lunedì 14 ottobre, sarà principalmente incentrata su Adela. Nel corso degli episodi precedenti abbiamo assistito alla denuncia che alcuni abitanti hanno sporto contro l'insegnante: secondo il punto di vista di queste persone, infatti, la donna adopererebbe dei sistemi un po' troppo liberali nel suo lavoro.

Questa caratteristica non sembra andare molto a genio ai sovversivi.

Per tale ragione, nel corso dell'episodio di oggi vedremo che queste persone si raduneranno in piazza per dare luogo ad una vera e propria rivolta contro la giovane. Molti paesani, però, si schiereranno dalla parte della donna. Nel frattempo, Isaac lascerà Puente Viejo per mettersi sulle tracce dell'uomo con cui sua moglie Antolina ha concepito il bambino che porta in grembo.

Episodio 15 ottobre: arriva una strana lettera, il popolo si schiera con Adela

L'episodio de Il Segreto di martedì 15 ottobre, invece, sarà incentrato su di un avvenimento molto strano. A Puente Viejo infatti giungerà una strana missiva: la lettera sembrerà proprio avere come luogo di provenienza Cuba e questo lascerà spazio all'ipotesi secondo cui a scriverla possa essere stato Roberto. La situazione, però, sarà estremamente confusa.

Dopo un bel po' di indagini emergerà che la missiva è falsa.

Intanto, Francisca si recherà da Prudencio: la donna gli consiglierà di elargire a Saverio i soldi che gli ha chiesto e di cui necessita in questo momento. Il clima in paese sarà sempre più teso per opera dei sovversivi: questi ultimi, infatti, saranno decisi a fare di tutto affinché Adela lasci il suo incarico di insegnante. Ben presto, però, tutte queste persone saranno placate dall'intervento della stessa Francisca, che, inaspettatamente, si renderà protagonista di un gesto molto magnanimo.