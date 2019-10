Torna l'appuntamento dedicato alle notizie su Il Paradiso delle Signore, lo sceneggiato campione di ascolti di Rai Uno. Gli spoiler della 9ª puntata trasmessa giovedì 24 ottobre dopo l'appuntamento con Vieni da Me, rivelano che Nicoletta Cattaneo e Riccardo Guarnieri dimostreranno di essere ancora innamorati l'una dell'altro. Umberto, invece, si avvicinerà ad Adelaide mentre Silvia si alleerà con Cesare.

Il Paradiso delle Signore, puntata 24 ottobre: Silvia cerca dividere Riccardo e Nicoletta

Si annuncia un fine settimana ricco di emozioni per gli amanti della soap opera con protagonisti Alessandro Tersigni e Gloria Radulescu. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, riguardanti la nona puntata in onda giovedì 24 ottobre alle ore 15.40 su Rai Uno, rivelano che la confessione di Umberto a Marta e Vittorio provocherà notevoli turbamenti nel clan Guarnieri.

Nel frattempo nel grande magazzino milanese giungeranno molte novità. Le Veneri, infatti, riusciranno ad allestire una nuova vetrina, nonostante abbiano trascorso una notte in bianco a mettere in ordine il catalogo buttato all'aria dai delinquenti.

Durante l'evento Berruti, Riccardo rivelerà a Nicoletta di aver comprato le quote del grande magazzino di suo padre. Un modo per starle vicino il più possibile.

A tal proposito, la madre Silvia (Marta Richeldi) sarà sempre più convinta che la figlia sia ancora innamorata del giovane Guarnieri. Per questo motivo, la moglie del ragionier Cattaneo correrà da Cesare per metterlo al corrente della situazione. Inoltre, gli suggerirà un modo per salvare il suo matrimonio.

Adelaide e Umberto sempre più vicini

Nel corso della 9ª puntata de Il Paradiso delle Signore, la relazione tra Adelaide e Umberto (Roberto Farnesi) procederà con il vento in poppa.

Il duo, infatti, diventerà sempre più intimo. Marcello, invece, organizzerà una partita a poker approfittando dell'assenza momentanea di sua sorella. Purtroppo il giovane Barbieri perderà molti soldi al tavolo verde. Durante l'incontro, uno dei giocatori lascerà un regalo per Angela, la nuova cameriera del circolo di Riccardo ed Adelaide (Vanessa Gravina).

Riassunto puntate precedenti

Nelle puntate precedenti in onda martedì 22 e mercoledì 23 ottobre su Rai Uno, vedremo Rocco venire aggredito durante una rapina al grande magazzino.

Luciano si precipiterà al negozio per soccorrere il malcapitato mentre la polizia comincerà le indagini per affidare alla giustizia il colpevole del furto di capi d'abbigliamento. Le Veneri, invece, saranno sconvolte dalla mole di lavoro fatta per rimediare al danno dei ladri. Infine, Armando verrà assunto per aiutare Rocco nel magazzino.