Continua la querelle ai limiti del trash tra Stefano Torrese e Pamela Barretta, due storici volti del Trono Over di Uomini e donne. Dopo la conclusione della loro storia, avvenuta la scorsa primavera, i due ex fidanzati non hanno rinunciato a lanciarsi diverse frecciatine reciproche, affidandosi spesso ai social network. Il più attivo, in tal senso, è stato soprattutto il Torrese, pungente con il percorso della dama nel parterre di Maria De Filippi dove ha cominciato a frequentare Enzo Capo.

Qualche giorno fa Pamela aveva pubblicato sui social network un lungo sfogo nel quale ha accusato Torrese di essere stato cacciato dal programma. La replica dell'uomo non si è fatta attendere: non solo ha puntualizzato di essere sempre stato in ottimi rapporti con la redazione ma ha chiarito anche le dichiarazioni della Barretta riguardanti una sua presunta frequentazione durante la partecipazione al dating show.

Stefano Torrese smentisce di essere stato cacciato

La replica di Stefano Torrese alle parole di Pamela Barretta era molto attesa dai telespettatori di Uomini e donne e puntualmente essa è arrivata. La dama aveva invitato il suo ex a 'farsene una ragione' smettendo di commentare il suo percorso e accusandolo di essere stato cacciato dal Trono Over. Affidandosi al suo profilo Instagram, il cavaliere ha negato di non essere stato più contattato dalla redazione del programma.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Uomini E Donne

Al contrario, a suo dire, non ci sarebbe nulla di sospetto nella sua assenza nella stagione 2019-20 (ad eccezione di una prima puntata in cui aveva annunciato la frequentazione con Noel Formica). Stefano ha così chiarito: "Io non sono stato cacciato dalla redazione, con loro ho sempre avuto un rapporto ottimo. Con me sono sempre gentilissimi e ascoltano entrambe le campane, quando succede qualcosa".

L'uomo ha anche sottolineato di essere arrivato nel parterre per conoscere Roberta di Padua anche se poi la sua partecipazione ha preso una piega diversa.

Negata anche la frequentazione con Marianna

Nelle sue accuse rilasciate qualche giorno fa su Instagram, Pamela Barretta aveva chiamato in causa anche una donna, Marianna, che Stefano Torrese avrebbe continuato a frequentare durante il periodo trascorso a Uomini e donne.

La dama aveva così messo in discussione la sincerità del suo ex fidanzato ma anche su questa questione il cavaliere ha voluto puntualizzare la sua buona fede. Ha chiarito, infatti, che la fidanzata è colei che presenti in famiglia mentre la frequentazione non rappresenta un progetto a lungo termine. Dunque, con tale Marianna ci sarebbe stata un'amicizia che poi non avrebbe avuto nessuno sviluppo degno di nota.