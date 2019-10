Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore dal 28 ottobre al 1° novembre, svelano interessanti sviluppi nella vita dei protagonisti. La storia tra Riccardo e Nicoletta sembra tutt'altro che finita, infatti la ragazza penserà spesso al bacio tra loro. Agnese comincerà un nuovo percorso nella sua vita: comincerà a lavorare al Paradiso.

Spoiler Il Paradiso delle Signore al 1 novembre: Riccardo e Nicoletta si incontrano clandestinamente

Le trame della terza settimana de Il Paradiso delle Signore parlano della confusione di Nicoletta Cattaneo.

La giovane sposa di Cesare sarà sempre più confusa sui sentimenti che ancora prova per l'ex fidanzato Riccardo Guarnieri. I due decideranno di vedersi di nascosto, ma i loro piani verranno sconvolti dall'incontro della signora Diamante, la suocera di Nicoletta, e rimanderanno l'incontro all'alba del mattino successivo. Nascerà quindi una relazione clandestina tra la Cattaneo e il Guarnieri, entrambi alle prese con le proprie vite.

Riccardo, infatti, riceverà l'ennesima dichiarazione da parte della sua amica Ludovica, da poco rimasta orfana del padre. Nicoletta, dal canto suo, dovrà fare i conti con la sua coscienza. Marcello Barbieri verrà assunto come autista da Ludovica e sua madre Flavia e questo permetterà ragazzo di darsi un tono con Roberta, cercando di attirare la sua attenzione. Le due donne parleranno male di Angela inconsapevolmente in presenza del fratello, e il ragazzo le pianterà in asso.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Trame terza settimana Il Paradiso delle Signore: Agnese a contatto con Armando

Le anticipazioni al 1° novembre de Il Paradiso delle Signore, rivelano che, dopo la morte del padre di Ludovica, la contessa e suo cognato penseranno di invitare le donne Brancia a cena, perché il loro patrimonio potrebbe rivelarsi una buona risorsa per risollevare la situazione economica dei Guarnieri.

Intanto Cosimo continuerà velatamente a corteggiare Gabriella.

L'uomo userà l'arma della timidezza e con discrezione proverà a conquistare il cuore della ragazza. Tutto ciò rischierà di compromettere la relazione con il giovane Amato e avverrà sotto gli occhi preoccupati di Agnese. Quest'ultima riceverà una proposta lavorativa da parte del dottor Conti: la donna accetterà di lavorare ufficialmente per il Paradiso delle Signore.

La nuova vita di Agnese farà sì che Armando e la donna si conoscano meglio: i due si scambieranno molte confidenze nel magazzino.

Agnese e Armando cominceranno a condividere i dolorosi ricordi della guerra e la loro conversazione diventerà sempre più intima.

Marta e Vittorio, infine, faranno una scoperta inaspettata che riguarderà Nicoletta Cattaneo e Riccardo Guarnieri. La terza settimana al Paradiso delle Signore sarà ricca di colpi di scena: per vederne gli sviluppi non resta che aspettare le nuove puntate.