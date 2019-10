Gli episodi de Il Segreto di mercoledì 16 e giovedì 17 ottobre saranno incentrati sulla furia di Donna Francisca e sulla confessione di Juanote. Si ricorda, infatti, che Isaac era andato via dal paese per mettersi sulle tracce dell'amante di sua moglie Antolina. Dopo una serie di peripezie, finalmente, l'uomo riuscirà a scoprire l'identità della persona in questione. A quanto pare si tratta di Juanote.

Donna Francisca, intanto, deciderà di intercedere in favore di Adela e riuscirà, con il suo potere e il suo carisma, a mettere in fuga i sovversivi. Questo gesto, ovviamente, sarà molto apprezzato dall'insegnante.

La puntata de Il Segreto di mercoledì 16 ottobre sarà incentrata sulla furia dei sovversivi e sull'intervento di Donna Francisca.

Negli episodi precedenti, infatti, Adela è stata messa sotto accusa a causa di alcuni suoi metodi pedagogici considerati un po' troppo liberali. Per tale ragione, un gruppo di sovversivi ha deciso di dare luogo ad una vera e propria rivolta in piazza contro la donna. Dopo un bel po' di subbuglio, però, Donna Francisca deciderà di prendere in mano la situazione.

Stufa del comportamento dei rivoltosi, infatti, la donna riuscirà a metterli in fuga sfruttando il suo potere e il suo ruolo a Puente Viejo.

Marcela, intanto, sarà spinta da Elsa a recarsi da Antolina allo scopo di farsi rivelare da lei tutta la verità sulla gravidanza. La situazione, però, prenderà una piega differente.

Episodio di giovedì 17 ottobre: viene scoperta l'identità dell'amante di Antolina

L'episodio di giovedì 17 ottobre de Il Segreto, infatti, porterà alla luce la vera identità dell'amante della Ramos. A quanto pare si tratta di Juanote.

Isaac, che era scappato dalla città per mettersi sulle tracce dell'uomo, riuscirà finalmente a scoprire chi sia realmente. Una volta raggiunto da Isaac, Elsa, Matias e Marcela, l'uomo deciderà di vuotare il sacco e racconterà ai presenti la sua verità.

Nel frattempo, Francisca riuscirà a mettere in fuga i sovversivi e si potrà, finalmente, dedicare appieno al suo piano. La donna, infatti, si recherà nuovamente da Prudencio e gli farà un discorso molto particolare.

La Dark lady di Puente Viejo, infatti, ha intenzione di spingere Prudencio a cederle gli atti di proprietà della tenuta di Saverio. La sua reputazione, però, comincerà a ripulirsi notevolmente dopo l'atto di benevolenza nei confronti di Adela. Quest'ultima, e molte altre persone, infatti, incominceranno a credere che la donna sia cambiata e non sia più la persona cattiva che era un tempo. Sarà davvero così?