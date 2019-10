Taylor Hayes sarà la grande protagonista delle puntate di Beautiful che verranno trasmesse su Canale 5 da domenica 20 a sabato 26 ottobre. In questo periodo, infatti, la madre di Steffy farà ritorno a Los Angeles ma dimostrerà di non essere affatto guarita dai suoi problemi psichici.

L'odio che già in passato l'aveva spinta a sparare a Bill tornerà alla ribalta, e la porterà ad avere nuovamente un duro faccia a faccia con Spencer.

Poco dopo, anche Hope si troverà a fare i conti con l'aggressività della psichiatra. Liam, per mettere in guardia la moglie, deciderà di raccontarle la verità: è stata proprio Taylor a sparare a Bill, costringendolo a lottare in passato tra la vita e la morte.

Beautiful anticipazioni: a villa Forrester si festeggia il Ringraziamento

Le puntate di Beautiful in onda dal 20 al 26 ottobre si apriranno con una tradizione immancabile per i personaggi principali della soap.

A villa Forrester si festeggerà il Giorno del Ringraziamento che sarà anche l'occasione propizia per mettere da parte le divergenze.

Saranno Pam e Charlie ad organizzare l'evento al quale Steffy parteciperà per la prima volta insieme alla piccola Kelly. Liam ne sarà felicissimo, mentre Hope noterà quanto lui sia un padre devoto per la sua bambina. Archiviati i buoni sentimenti, la parola passerà al detective Sanchez, che si recherà da Bill per fargli delle domande in merito al tentato omicidio di cui era stato vittima diversi mesi prima.

L'investigatore preciserà di non aver mai chiuso definitivamente il caso, nella speranza che Spencer riuscisse a ricordare quanto accaduto.

Trame Beautiful 20-26 ottobre: Taylor si scontra con Bill e Hope

A breve distanza dalle domande del detective Sanchez, Taylor farà ritorno a Los Angeles, presentandosi a casa di Steffy. La psichiatra dirà alla figlia di essersi sottoposta a delle cure per controllare la sua rabbia, aggiungendo di sentirsi decisamente meglio. Tuttavia, poco dopo dimostrerà di non essere affatto cambiata.

La Hayes si recherà nell'ufficio di Bill per chiedergli quali siano le sue intenzioni.

Da qui la donna si renderà protagonista di una vera e propria aggressione ai danni dell'editore, e in un secondo momento si ripeterà, sfogando la sua ira su Hope. Taylor accuserà la Logan di essere proprio come Brooke, ritenendola la principale responsabile delle sofferenze di Steffy.

Liam verrà informato del ritorno dell'ex suocera e non riuscirà a nascondere la sua preoccupazione. Avrà il timore, infatti, che Taylor sia ancora pericolosa e possa fare del male sia a Bill che a Hope.

Per questo motivo deciderà di confessare alla moglie le ragioni dei suoi timori, dicendole che è stata proprio la Hayes ad aprire il fuoco sul magnate.