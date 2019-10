Le nuove puntate de Il segreto e che andranno in onda nel corso delle prossime settimane su Canale 5 saranno ricche di colpi di scena e terranno i numerosissimi fan della soap iberica con il fiato sospeso. Stando alle anticipazioni spagnole infatti, la perfida Antolina non perderà occasione per vendicarsi di Elsa, facendola a arrestare per adulterio. Il tutto accadrà dopo che la Ramos è stata smascherata da Isaac circa le menzogne sulla gravidanza. L'ex ancella vorrà prendersi una rivincita sulla rivale, la quale nel frattempo, si sta godendo il ritrovato amore con il Guerrero.

ll segreto, spoiler prossime settimane: Antolina medita vendetta verso Elsa

Molti colpi di scena interesseranno le vicende legate ad Isaac ed Elsa negli episodi in onda nel corso delle prossime settimane, dove vedremo come Antolina cercherà di non darsi per vinta, nonostante sia venuta alla luce la menzogna sulla sua gravidanza. Isaac infatti, riuscirà a rintracciare Juanote, il vero padre della creatura che la Ramos aveva in grembo e lo farà giungere a Puente Viejo, mettendo di fatto la moglie di fronte alla realtà.

Antolina dunque, nonostante sia stata scoperta, negherà ogni accusa e, sentendosi ripudiata dal marito, si allontanerà dal paese per diversi giorni. Sarà in questo frangente che Isaac si sentirà libero di vivere alla luce del sole il suo amore con Elsa, la quale accetterà di andare a vivere con il suo amato.

Anticipazioni Il segreto: la Ramos fa arrestare la Laguna

Elsa e Isaac saranno felici per la ritrovata serenità e, dopo quanto accaduto, il carpentiere avrà in mano le prove per chiedere l'annullamento delle nozze con Antolina alla Sacra Rota.

Quest'ultima intanto, dopo aver fatto perdere le sue tracce per diversi giorni, farà la sua ricomparsa a Puente Viejo e busserà alla porta di Isaac ed Elsa, in compagni a della Guardia Civile, facendo arrestare la Laguna con l'accusa di adulterio. Una vendetta quella della Ramos che getterà nello sconforto il Guerrero, il quale chiederà aiuto a Marcela e Matias per trovare un bravo avvocato in grado di difendere la sua amata.

Isaac inoltre, dovrà fare i conti con i sensi di colpa per la morte di Juanote, il quale, perderà la vita nel corso del viaggio di ritorno, a causa delle sue precarie condizioni fisiche.

Nuove ed avvincenti episodi de Il Segreto appassioneranno i numerosi fan della soap ideata da Aurora Guerra nel corsi delle prossime settimane, dove vedremo come la perfida Antolina tenterà il tutto per tutto pur di rimanere legata al marito Isaac, nonostante il castello di bugie sia ormai caduto.

Riuscirà Elsa a difendersi dalle accuse di adulterio e a tornare in libertà?

In attesa di scoprire tutte le novità in merito, ricordiamo che la tele novela ambientata a Puente Viejo, va in onda tuti i pomeriggi su Canale 5 a partire dalke 16:10 circa, mentre sul sito Mediaset Play è possibile rivedere tutte le puntate già trasmesse.