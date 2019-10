L'unica serie televisiva interamente prodotta in Italia, una delle più longeve che vede nel tempo mantenere ottimi numeri negli ascolti. Stiamo parlando di "Un posto al sole" che nelle ultime ore ha visto anche premiare dalla Camera dei deputati una delle sue protagoniste: Samanta Piccinetti. "Non avrei mai immaginato di ricevere un premio così ambito dalla Camera dei Deputati" ha spiegato la Piccinetti intervistata da "La Nazione".

L'attrice protagonista di Un posto al Sole ha ricevuto il premio "Patrimonio Italiano Awards- la tv degli italiani all'estero". È un ambito riconoscimento per gli ambasciatori dell'italianitá nel mondo, nel cinema così come nella musica o nell'arte. La Piccinetti ammette: "il cinema non è solo intrattenimento ma è cultura. Mi sono commosso quando l'onorevole Fucsia Nissoli Fritzgerald mi ha consegnato il premio ed è risuonato l'inno di Mameli".

Un posto al sole: la relazione tra Renato e Nadia ad un bivio

Stando alla Serie TV, che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 20.45, in questi giorni non mancano i colpi di scena che, c'è da credere, anche stavolta terranno incollati davanti allo schermo milioni di italiani (la media di ascolti di Un posto al sole nell'ultimo periodo è vicina ai 2 milioni di telespettatori, con picchi sui 2 milioni e mezzo registrati prima dell'estate).

Di seguito le anticipazioni dall'8 all'11 agosto.

Durante la puntata di Martedì 8 ottobre, Marina, che continua la sua relazione con Fabrizio la quale crea ansia nella famiglia, ha un rapporto sempre più intenso con l'amato. Arturo e Sebastiano si incontrano nello stesso ospedale, mentre Mia si impunta e non vuole tornare nella vecchia abitazione. Mariella si rende conto che Guido non riesce a gestire il comportamento di Cinzia e allora decide di intervenire.

Nella puntata di Mercoledì 9 ottobre, Arturo ha un durissimo scontro con Sebastiano. Nel frattempo, Renato e Nadia hanno un riavvicinamento. Susanna resta sorpresa da Ugo e Niko. Guido e Mariella, dopo tanto tempo, sono sempre più vicini alla verità su Cinzia. Il giorno successivo, Giovedì 10 ottobre, la puntata sarà segnata dalla relazione tra Nadia e Renato, costellata di scontri e riappacificazioni, sembra arrivare ad un bivio.

Il forte interesse di Renato per Adele rappresenta un ostacolo, forse insormontabile, per la stessa relazione. Marina intanto trova consolazione in Fabrizio che però deve difendersi dalle pesanti accuse dello zio. Un inatteso incontro al Vulcano fa emergere ricordi dolorosi in Diego. Infine, nella puntata di venerdì 11 ottobre, Diego continuerà ad appostarsi sotto casa di Beatrice per controllarla di nascosto.

Renato è alle prese con la decisione della compagna. Marina è indecisa se continuare a portare avanti o meno l'azione legale per difendere il buon nome del padre.