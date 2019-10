La terza puntata della quarta stagione del Paradiso delle signore sarà altrettanto movimenta. Tra gli episodi che genereranno maggiore tensione ci sarà, sicuramente, la disavventura di Gabriella. La ragazza si troverà fuori dal grande magazzino quando una vettura la sfiorerà. Alla guida dell'auto ci sarà Cosimo.

Grande fermento, invece, ci sarà a casa Guarnieri per i preparativi delle nozze tra Vittorio e Marta.

Dopo l'inconveniente con l'abito da sposa realizzato da Gabiella la situazione incomincerà ad essere più distesa. Particolarmente inquieta però, si mostrerà Adelaide. La donna non riuscirà ad essere serena per suo nipote Roberto. Umberto invece, tornerà in città in occasione del matrimonio della sua primogenita.

Umberto torna a Milano per le nozze di sua figlia Marta

Mercoledì 16 ottobre andrà in onda la terza puntata di questa quarta stagione del Paradiso delle signore.

L'episodio incomincerà con i preparativi per l'evento più importante del momento, ovvero le nozze tra Marta e Vittorio. A tale momento gioioso però, pare ci saranno degli assenti. Innanzitutto Cesare non riuscirà a presenziare all'evento a causa di problemi lavorativi. Nicoletta, invece, si troverà molto combattuta sul garantire la sua presenza in assenza di suo marito perché ha troppa paura di trovarsi faccia a faccia a Riccardo Guarnieri.

Umberto, dal canto suo, è stato lontano da Milano per impegni professionali ma, in occasione del matrimonio della sua primogenita, deciderà naturalmente di tornare dalla Svizzera per unirsi alla gioia di tutti i familiari. Nonostante il momento sereno e felice, Adelaide si mostrerà parecchio inquieta.

Gabriella quasi investita fuori al Paradiso delle signore

La contessa incomincerà a sospettare che suo cognato si sia messo in una situazione un po' scomoda e pericolosa.

Proprio per tale motivo, non riuscirà ad essere distesa e tranquilla come dovrebbe. La donna allora, deciderà di chiedere aiuto a Riccardo, il quale attualmente gestisce il patrimonio dell'intera famiglia Guarnieri. Il suo tentativo però non andrà affatto a buon fine.

Intanto, qualche piccolo imprevisto animerà i preparativi delle nozze di Marta e Vittorio. Qualcuno cambierà inaspettatamente la disposizione dei tavoli degli invitati.

La giovane Guarnieri prenderà atto della cosa solo in un secondo momento e non sarà certamente entusiasta. Infine, l'episodio della soap opera si concluderà con un avvenimento abbastanza particolare. Mentre si troverà a passeggiare al di fuori del grande magazzino, Gabriella sarà quasi investita da una vettura alla cui guida ci sarà Cosimo.