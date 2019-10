Gli appuntamenti di questo fine settimana con la soap opera Il Segreto saranno incentrati su due avvenimenti interessanti. Il primo riguarderà il prosieguo delle riunioni delle associazioni delle femministe. Il secondo evento, invece, riguarderà l'accesa lite tra Severo e Francisca a causa del crollo del mercato del riso. La donna, di fatto, verrà accusata di essere stata l'artefice di quanto accaduto.

Questo è un affronto che, naturalmente, non può lasciar correre. Per tale ragione, la dark lady di Puente Viejo si metterà subito all'opera allo scopo di consumare la sua vendetta contro Severo. Intanto, Elsa si trova sempre in galera: la sua permanenza sarà sempre più turbolenta e tormentata che mai.

Anticipazioni Il Segreto sabato 26 ottobre: continuano le riunioni delle femministe

La puntata de Il Segreto di sabato 26 ottobre sarà incentrata sulla riunione delle femministe.

Dopo l'attivismo di Francisca, tutte le donne del quartiere si diranno ben disposte a portare avanti le riunioni di questa nuova associazione. Intanto, particolarmente turbolente si riveleranno le giornate di Gracia e Hipolito. I due, infatti, si troveranno a fare i conti con l'invadenza della suocera che, ormai, diverrà completamente insostenibile.

Elsa, invece, continuerà a stare in galera e Isaac farà di tutto per cercare di liberarla.

Purtroppo, però, le sue condizioni sono davvero compromesse. L'unica che potrebbe salvarla è Antolina. Se la donna ritirasse la denuncia tutto andrebbe per il meglio. Nel frattempo, il suo soggiorno sarà sempre turbato da Rufina, la compagna di cella assoldata da Antolina per picchiarla e aggredirla. Le sue condizioni di salute, dunque, saranno sempre più complesse e compromesse.

Puntata domenica 27 ottobre: Severo accusa Francisca del crollo del mercato del riso

Per quanto riguarda la puntata di domenica 27 ottobre de Il Segreto, invece, vediamo che l'attenzione si sposterà su di un altro versante.

Il mercato del riso, infatti, avrà un crollo inaspettato dei prezzi. Questo, ovviamente, comprometterà molto la situazione di tutte quelle persone che vivono proprio di questo. Severo, dal canto suo, si dirà convinto che a causare questo disastro sia stata Francisca. Pertanto, nel corso di un confronto acceso, formulerà pubblicamente le sue accuse.

Gli animi diverranno particolarmente accesi al punto che sarà necessario l'intervento di Mauricio e Carmelo.

I due, infatti, faranno di tutto per rasserenare la situazione, ma non si riveleranno esattamente degli ottimi mediatori. Francisca, infatti, dopo le gravissime accuse, si legherà al dito la cosa e incomincerà a pensare a come vendicarsi.