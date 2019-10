Nelle puntate americane di Beautiful vedremo Hope Logan alle prese con il tentativo di ottenere la custodia congiunta di Douglas, per riuscire a tenerlo il più possibile lontano da Thomas Forrester. Per farlo, la ragazza cercherà di sfruttare in suo favore i sentimenti del fratellastro, che al momento si rifiuta categoricamente di rinunciare al bambino. Nello stesso tempo, però, Liam Spencer sembra non essere pienamente d'accordo con la battaglia portata avanti da Hope e pensa che forse sia il caso di lasciare le cose come stanno.

Secondo lui Douglas dovrebbe continuare a vivere nella proprietà di Brooke, così da allontanare il momento di prendersi un impegno legale nei confronti del bambino.

Liam ha diversi dubbi sull'adozione di Douglas

Liam, da quando ha lasciato la casa della ex moglie a causa della rivelazione che Beth era viva, ha passato pochissimo tempo insieme a Kelly. Lo Spencer si sente in difficoltà perché non riesce a dividersi come vorrebbe tra le due figlie che condivide con Hope e Steffy.

Il giovane non si sente pronto a prendersi anche la responsabilità di avere in casa Douglas e per questo non appoggia completamente la decisione di Hope di battagliare per ottenere la custodia del bambino. La ragazza, però, dalla sua ha Brooke, che fa pressione affinché la coppia decida di convincere Thomas a mettere la tanto desiderata firma in modo da poter adottare Douglas, prima che si facciano avanti altri parenti coinvolti nella questione.

Nelle prossime puntate americane Liam Spencer deciderà di manifestare tutti questi dubbi parlandone direttamente con Bill. Il parere di Liam, però, sembra non essere tenuto particolarmente in considerazione da Hope, che decide di trascorrere i festeggiamenti di Halloween con Thomas, così da sfruttare i suoi sentimenti per indurlo a firmare il documento per la custodia condivisa.

Thomas fa una proposta indecente a Hope

Hope punta tutto sui sentimenti di Thomas ma questo la spinge ad intraprendere una strada senza via di uscita, in quanto Thomas e Douglas inizieranno a parlare di un futuro tutti insieme.

Per quanto l'uomo sembrasse pronto a dimenticarla completamente, spinto anche dalla rabbia nei suoi confronti, in realtà scopre che i suoi sentimenti sono ancora vivi, al punto da provare una vera e propria ossessione per lei. Thomas, durante una conversazione con Hope, inizia a sentire voci contrastanti all'interno della sua testa che da un lato gli dicono di non fidarsi di lei mentre dall'altro lo spingono a baciarla.

Il Forrester arriverà alla fine al punto di chiederle una condizione in cambio della custodia condivisa di Douglas, che suona molto come una proposta indecente: Thomas accetterà di firmare il documento solo se Hope accetterà di andare a letto con lui. La Logan accetterà? Quello che è certo è che la sua battaglia per la custodia di Douglas potrebbe presto prendere una piega pericolosa.