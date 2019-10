Un posto al sole tornerà con un nuovo appuntamento settimanale ricco di colpi di scena, e darà grande spazio al caso Leone. Le trame relative alle puntate in onda dal 21 al 25 ottobre, rivelano che Diego pian piano si convincerà di essere stato lui ad investire Aldo e così deciderà di costituirsi. Nel frattempo, Giovanna Landolfi dopo aver scoperto l'infedeltà coniugale dell'avvocato Leone, convocherà Beatrice in commissariato per darle un'importante notizia.

Raffaele, vista la decisione del figlio sarà sempre più preoccupato per lei, mentre Vittorio sarà in crisi e chiederà consiglio a Rossella. Infine, Angela cercherà di far capire a sua madre che deve assolutamente prendere una decisione definitiva riguardo alla sua relazione con Denis.

Un posto al sole, Nicotera sospetta di Diego

Le trame di Un posto al sole dal 21 al 25 ottobre, rivelano che Raffaele sarà sempre più preoccupato per suo figlio Diego, mentre Nicotera comincerà ad avere sospetti sul giovane Giordano.

Nel frattempo, Vittorio temerà che Alex sia venuta a conoscenza del tradimento con Anita e non sapendo come comportarsi, chiederà consiglio alla sua amica Rossella. Giulia farà un gesto premuroso nei confronti del suo ex marito, Renato, ma finirà per avere l'effetto contrario visto che l'uomo non la prenderà bene. Poco dopo, Giovanna Landolfi indagando per scoprire chi abbia ridotto Aldo Leone in fin di vita, scoprirà che l'uomo è stato infedele a sua moglie.

Invece, Eugenio Nicotera si convincerà sempre di più che a compiere il terribile gesto sia stato suo cognato Diego. Nel frattempo Vittorio, già in crisi per la fine della sua storia d'amore con Alex, soffrirà ancora di più a causa della nuova convivenza con Mariella ed il piccolo Lorenzo. Angela verrà a sapere che Denis a proposto a Giulia di avere una relazione aperta, e così parlerà con sua madre e cercherà di aiutarla a prendere una decisione definitiva sul suo rapporto con l'uomo.

Diego si costituisce, Giovanna convoca Beatrice

Salvatore Cerruti sarà in crisi per i suoi tatuaggi e a causa di ciò terrà a distanza il dottor Sarti, ma comunque presto potrebbe ricevere una bella sorpresa. Nel frattempo, Giulia dopo aver parlato con sua figlia, capirà di doversi impegnare in qualcosa per evitare di pensare continuamente a Denis. Poco dopo, Diego comincerà a credere che sia stato lui ad investire Aldo, e darà l'impressione di essere pronto ad assumersi le sue responsabilità.

Intanto, Giovanna convocherà Beatrice in commissariato per metterla al corrente di qualcosa di importante: cosa avrà da dirle? Diego deciderà di recarsi in commissariato per costituirsi nonostante le proteste di suo padre Raffaele. Il giovane sarà pronto a raccontare come sono andate le cose, e la situazione per lui potrebbe diventare davvero complicata. Nel frattempo Fabrizio sempre più innamorato di Marina, deciderà di proporle un viaggio da fare insieme.

Tuttavia, Cerruti farà di tutto per chiarire l'equivoco che si è creato con il dottor Sarti. Intanto, l'indagine sul caso di Aldo Leone si avvierà alla conclusione: quale esito daranno i rilievi effettuati sull'auto di Diego? Poco dopo, Marina prenderà una decisione improvvisa e del tutto inaspettata, mentre Arianna sarà ancora titubante circa la partecipazione alla giornata di riflessione con i compagni di classe di Mimmo e Maurizio. Michele al contrario, si prepara al difficile incontro con i ragazzi.