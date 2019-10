Si è conclusa ieri 27 ottobre la prima stagione di "Imma Tataranni - Sostituto Procuratore", la nuova fiction di Rai 1 in cui Vanessa Scalera ha vestito i panni della protagonista. Gli ascolti sono stati ottimi fin dall'esordio, con una media del 21,8% di share nelle prime cinque puntate e punte persino superiori al 23%. Dati che vanno considerati ancor più soddisfacenti se si considera la rivalità della domenica sera con programmi particolarmente seguiti quali "Che tempo che fa", "Live - Non è la d'Urso" e "Non è l'arena".

Con questi presupposti è impossibile fare a meno di chiedersi quale sarà il futuro della serie televisiva che è riuscita a entrare nel cuore degli italiani. Sebbene al momento manchi l'ufficialità da parte della Rai o di Itv Movie, l'affetto del pubblico e alcune recenti dichiarazioni della Scalera fanno ben sperare in un seguito.

Vanessa Scalera: 'È nell'aria'

L'attrice Vanessa Scalera, interprete di Imma Tataranni, è stata intervistata dal sito Fanpage.it, al quale ha raccontato la sua emozione per gli ottimi risultati ottenuti dalla serie di Rai 1.

In tale occasione le è stato chiesto se la seconda stagione sia già in programma, soprattutto tenendo conto che a settembre è uscito il nuovo romanzo di Mariolina Venezia intitolato "Via del riscatto". Quest'ultimo potrebbe rappresentare il materiale perfetto per attingere a un seguito dell'amatissima fiction. La risposta dell'attrice non si è fatta attendere: "Sì, se ne parla. Non so quando si farà, se si farà, però è nell'aria.

A noi divertirebbe molto continuare per il secondo anno". La Scalera ha quindi precisato di essersi trovata particolarmente a suo agio con il regista Francesco Amato oltre che con i colleghi, da lei definiti "attori straordinari".

La seconda stagione non è stata ufficializzata

La seconda stagione di "Imma Tataranni - Sostituto procuratore" ci sarà? È questa la domanda del giorno dei telespettatori della fiction di Rai 1, giunta ieri alla sesta e ultima puntata.

Il personaggio è riuscito, infatti, a entrare nel cuore del pubblico della rete ammiraglia Rai, grazie al suo carattere irriverente e forte, sempre al servizio di chi è in difficoltà, ma anche alle prese con problemi e dubbi nella sua vita privata. Nell'intervista rilasciata a Fanpage, Vanessa Scalera ha spiegato che la vera forza di Imma è proprio il fatto di essere lontana dagli stereotipi che appaiono in televisione, ovvero quelli di una donna bellissima e appetibile.

II Sostituto Procuratore, a suo dire, è imperfetta come tutti gli esseri umani e come tale non è interessata alle opinioni delle altre persone, ancor più se esse riguardano il solo universo maschile.