Kikò Nalli è stato vittima di un'aggressione, a Roma. L'ex marito di Tina Cipollari ha condiviso la sua disavventura su Instagram, dove ha affermato di stare bene, ma di aver riportato un trauma cranico.

L'ex di Tina Cipollari aggredito per strada a Roma: colpito alle spalle con una catena o un sasso

Il parrucchiere ex gieffino è stato colpito per strada, alle spalle, da alcuni ragazzi in scooter. I giovani lo avrebbero insultato, pronunciando delle frasi anche contro Barbara D'Urso.

Kikò Nalli in seguito all'aggressione è finito al Pronto Soccorso con un trauma cranico e delle escoriazioni alla testa. Successivamente, si è recato alla polizia per poter sporgere denuncia contro ignoti. Sui social, Kikò ha raccontato l'accaduto nelle stories di Instagram, dicendo che si trovava per strada e stava facendo delle foto con delle ragazzine. I giovani hanno aspettato che tutti andassero via per poi colpirlo con una catena o un sasso, in testa.

Per alcuni secondi, Nalli ha accusato il colpo, mentre gli aggressori sono scappati in scooter dopo averlo insultato con brutte frasi rivolte a lui e a Barbara D'Urso. Il parrucchiere ha rassicurato i fan sulla sua salute, dichiarando che poteva andare molto peggio, ma la botta è stata forte, tanto da spingere i medici a chiedere una TAC per scongiurare eventuali danni.

La fidanzata di Kikò, Ambra Lombardo, fa un appello contro la violenza

Anche la fidanzata che Kikò ha conosciuto nella casa del Grande Fratello, Ambra Lombardo, ha voluto parlare dell'aggressione.

Ha espresso sdegno per tutto ciò che è accaduto, frutto di "cattiveria, follia ed ignoranza". Ambra ha voluto sottolineare un sonoro "basta" ad ogni forma di violenza: sia che si tratti di violenza fisica, sia verbale. "Il bullismo deve essere fermamente condannato ed è necessario che ognuno si prenda le sue responsabilità".

Il parrucchiere dei Vip ha anche fatto un appello agli aggressori, invitandoli a farsi avanti e a chiedere scusa.

Successivamente, Kikò Nalli ha voluto ringraziare i numerosi fan che dopo il brutto accadimento gli hanno espresso solidarietà e si sono preoccupati per la sua salute.

Kikò era stato al centro della cronaca rosa poche settimane fa, per la sua relazione con Ambra Lombardo. I due si sono conosciuti all'interno del Grande Fratello e hanno proseguito la loro storia d'amore anche fuori. Qualche giorno si era ventilato di una crisi che, per tanti, aveva l'aria di un allontanamento definitivo, ma Kikò e Ambra sono tornati insieme ed in sintonia.