La scorsa puntata di Temptation Island vip si è conclusa nel bel mezzo del falò tra Serena Enardu e Pago. Un confronto davvero molto acceso durante il quale, i due hanno messo in discussione la loro storia d'amore che dura da ben sette anni. La seconda parte del falò andrà in onda lunedì 14 ottobre in prima serata durante l'ultima puntata del programma. Nella prima parte del confronto che è stato anche molto intenso e profondo, Serena Enardu e Pago si sono accusati a vicenda.

Pago recriminava a Serena il fatto di essersi comportata in quel modo nel villaggio con il tentatore. La puntata è terminata con Serena che diceva al suo fidanzato di non focalizzarsi sui ventuno giorni trascorsi a Temptation Island vip, ma di pensare a tutti i problemi che ci sono nel loro rapporto e che ora, dopo sette anni, è giunto il momento di affrontare. Pago, dal suo canto, continuava a ripetere che non può ignorare tutto quello che è successo con il tentatore nel villaggio perchè è stata comunque una mancanza di rispetto nei suoi confronti.

Un vero e proprio bilancio dunque della loro relazione per capire se può andare avanti o se è meglio mettere una volta per tutte la parola fine. Come andrà a finire? Per molti, il finale è scontato visto com'è iniziato il falò. Invece, stando ad alcune anticipazioni apparse proprio in questi giorni, potrebbe esserci un epilogo davvero inatteso.

Serena e Pago: attenzione ai colpi di scena

L'ultima puntata di Temptation Island vip mostrerà dunque come andrà a finire il confronto tra Serena e Pago.

Leggendo le pagine del magazine di Uomini e donne in edicola proprio in questi giorni si scopre che il finale potrebbe riservare sorprese. Le parole esatte scritte sul settimanale sono: "Abbiamo lasciato Serena sul tronco del falò con Pago, pronta a rivedere insieme a lui tutto il proprio percorso a Temptation Island vip, percorso documentato dai video. Il loro falò di confronto si è già preannunciato intimo, intenso, profondo, un vero bilancio dei sette anni di relazione.

Ma attenzione: un punto di svolta li attende". Cosa avrà voluto far intendere la redazione con quest'ultima frase? Che forse, il falò di confronto avrà un finale completamente inaspettato. La loro storia durata ben sette anni sarà davvero finita? Non resta che aspettare lunedì sera per scoprirlo seguendo l'ultima attesissima puntata della seconda edizione di Temptation Island vip. Anche perché altre due coppie che ancora si trovano nel villaggio dovranno affrontare il falò di confronto finale.

Si tratta di Alex Belli e Delia Duran e del figlio di Pippo Franco, Gabriele e della sua fidanzata Silvia.