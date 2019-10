Ida e Riccardo di Uomini e donne sono tornati insieme? La risposta definitiva a questa domanda è arrivata sabato 12 ottobre. In tale data, infatti, si è tenuta una nuova registrazione del trono over mediante la quale è successo di tutto e di più. Nello specifico, ci sono state diverse prese di posizioni e a riportare l'accaduto in anticipo è il celebre portale 'Il vicolo delle news'. Da ciò che si apprende, Ida Platano ha deciso di chiudere definitivamente con il suo ex amore.

L'addio è stato piuttosto amaro in quanto la reazione del Guarnieri ha destato stupore. Ma nell'arco della registrazione l'attenzione si è focalizzata anche su Gemma Galgani la quale ha dovuto fare i conti con l'ennesima batosta d'amore e la causa di tutto è stata Jean Pierre.

Uomini e Donne, addio al Trono Over per Riccardo Guarnieri

Lacrime, addii e colpi di scena, sono queste le caratteristiche presenti nell'ultima registrazione del trono over di Uomini e donne.

Nei giorni scorsi Riccardo Guarnieri aveva scritto una romantica lettera alla sua ex Ida Platano. L'uomo le aveva praticamente confessato di amarla ancora ed aveva espresso il desiderio di dare un'altra opportunità alla loro storia d'amore.

Dopo essere stati pizzicati insieme a Brescia, non si è fatto altro che parlare di un ritorno di fiamma di Ida e Riccardo. Ma a quanto pare le cose non stanno affatto così.

Durante la registrazione del 12 ottobre, la 36enne ha preso una decisione definitiva la quale ha generato stupore, lasciando tutti i fan della coppia Platano/Guarnieri a bocca aperta. Nel dettaglio, la dama ha annunciato di non provare più niente per Riccardo. La lettera che lui le aveva scritto, pur essendo stata estremamente dolce, non è servita a conquistarla.

Deluso da questo due di picche, Riccardo Guarnieri è scoppiato a piangere, consegnando una rosa rossa alla parrucchiera siciliana.

Successivamente, il cavaliere ha deciso di lasciare il programma di Maria De Filippi venendo applaudito da Gianni Sperti per la sua dimostrata coerenza. Dopo questo episodio, anche Ida Platano ha lasciato il parterre.

U&D, Gemma Galgani delusa da Jean Pierre

Ma questo non è stato l'unico colpo di scena della registrazione del 12 ottobre di Uomini e Donne. Anche Gemma Galgani è stata al centro dell'attenzione con l'affascinante Jean Pierre.

La dama piemontese è rimasta profondamente delusa dal gesto del cavaliere che le piaceva. Jean Pierre e Gemma hanno trascorso del tempo insieme, in giro per la Capitale italiana. Tra i due c'è stato anche un bacio romantico e tutto sembrava procedere bene.

Le cose, però, sono cambiate quando Maria De Filippi ha annunciato l'ingresso di una nuova dama, interessata a Jean Pierre. Quest'ultimo ha deciso di far rimanere la nuova arrivata e questo gesto non è andato giù a Gemma la quale si è mostrata visibilmente delusa.

Per vedere questa puntata in tv, i telespettatori dovranno attendere alcune settimane.