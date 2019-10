Ieri sera è andato in onda in prima serata su Rai 1 il finale della seconda stagione della fiction 'La strada di casa'. La serie televisiva con protagonisti Alessio Boni e Lucrezia Lante della Rovere ci ha lasciati con un grandissimo successo e registrando un record di ascolti. In particolare, nel corso dell'ultimo episodio, abbiamo avuto modo di scoprire chi ha ucciso Mauro e cosa si celava dietro la misteriosa scomparsa di Irene e Davide.

In quest'ultima puntata dunque sono state rivelate delle novità davvero sconvolgenti che hanno rivoluzionato la vita della famiglia Morra. Fausto ha scoperto che dietro la truffa c'era anche il suo amico Ernesto ed è stato proprio quest'ultimo ad uccidere Mauro. Ma quello che più ha sconvolto è stata la morte di Fausto Morra sul finire della puntata. Infatti, quest'ultimo ha rivelato a sua moglie Gloria di avere un cancro al pancreas al suo ultimo stadio.

La possibile terza stagione potrebbe arrivare ma senza Alessio Boni

Intanto, il pubblico da casa si domanda a gran voce se ci sarà o meno una terza stagione della fortuna serie Rai. Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali da parte dell'emittente televisiva, né tantomeno da parte degli attori protagonisti. Però, considerando il grandissimo successo in termini di ascolti che ha permesso alla Rai di vincere anche contro la concorrenza, la terza stagione è molto probabile visto che c'è ancora tanto da raccontare sui personaggi della famiglia Morra.

Qualora dovesse esserci una terza serie della fiction 'La strada di casa' sicuramente non la vedremo prima dell'autunno 2021.

Di certo, terza stagione o no, non ci sarà il personaggio di Fausto Morra interpretato da Alessio Boni. Quest'ultimo in questo periodo è stato anche molto impegnato, visto e considerato che prossimamente lo rivedremo in televisione nel film tv dedicato ad Enrico Piaggio e anche nella docufiction 'Giorgio Ambrosoli-Il prezzo del coraggio'.

Rumors 'La strada di casa 3': la possibile trama

Come vi abbiamo già anticipato, l'ultima puntata della seconda stagione de 'La strada di casa' si è conclusa con dei colpi di scena davvero sorprendenti che hanno sicuramente lasciato di stucco il telespettatore incollato al televisore di casa. C'è da dire che anche se c'è stato un finale chiuso e non aperto come magari i fan si sarebbero aspettati, la terza stagione potrebbe avere comunque tanto da raccontare.

In attesa, di una possibile conferma ufficiale della Rai, possiamo dire che ci sono tanti elementi che si prestano per nuove storie e anche interessanti intrecci. In particolare, dovendo fare delle ipotesi non è da escludere che la famiglia Morra potrebbe vedersela con una nuova famiglia rivale o con nuovo competitor.