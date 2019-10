Gemma Galgani è sicuramente la protagonista indiscussa del Trono Over di Uomini e donne già da parecchi anni, durante i quali si è fatta notare anche per la lunga frequentazione con Giorgio Manetti. Dopo aver visto la Galgani nelle ultime puntate andate in onda su Canale 5, l'ex cavaliere fiorentino è voluto intervenire attraverso le pagine di 'Nuovo Tv', dicendo la sua sul comportamento di Gemma che, a suo dire, si fa denigrare e insultare quotidianamente.

Per tale motivo l'uomo crede che la dama torinese non ha nessuna intenzione di uscire dal programma, anche se non esclude che un giorno possa realmente trovare l'amore.

Uomini e donne, Giorgio torna a parlare Gemma: 'Si fa maltrattare tutti i giorni'

Attraverso le pagine del settimanale 'Nuovo Tv', l'ex di Gemma Galgani Giorgio Manetti, è voluto intervenire dicendo la sua sulla sua ex fidanzata che, in queste ultime puntate del trono Over, ha collezionato l'ennesimo rifiuto da parte di Jean Pierre.

La dama torinese sembra proprio non riuscire a trovare l'amore all'interno del dating-show di Maria De Filippi.

Il comportamento remissivo manifestato da Gemma nel corso delle ultime puntate, non è piaciuto a Manetti, il quale ha voluto dire la sua sulle pagine del rotocalco. Senza peli sulla lingua, l'ex cavaliere fiorentino si chiede quale sia il reale motivo che spinge la sua ex compagna a restare nel programma, nonostante il trattamento che le viene riservato quotidianamente: 'tutti i giorni è in trasmissione a farsi insultare, a farsi denigrare' dice infatti l'uomo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Manetti a gamba tesa su Gemma: 'Non ha intenzione di lasciare la trasmissione'

Giorgio Manetti non riesce a comprendere come Gemma possa accettare di venire 'maltratta in quel modo tutti i giorni, in un modo a suo dire, poco dignitoso. L'unica spiegazione potrebbe essere quella che la dama torinese non ha nessuna intenzione di mollare la trasmissione. Secondo Giorgio quindi, la Galgani sarebbe mossa solo dalla voglia di apparire e restare protagonista all'interno del Trono Over di Uomini e donne che, nel corso di questi ultimi anni, le ha dato popolarità e visibilità.

Anche l'opinionista Tina Cipollari è intervenuta sulla questione legata a Gemma e, sulle pagine dello stesso rotocalco, ha lanciato l'ennesima stoccata alla sua storica antagonista definendola una persona falsa, che resta nel programma solo per la notorietà e non per ricercare il vero amore e che ora è arrivata al punto di voler imitare persino Marylin Monroe, chiaro riferimento alla sfilata che tante polemiche ha suscitato.

In attesa di ulteriori novità in merito a Gemma Galgani e agli altri protagonisti del Trono Over, ricordiamo che l'appuntamento con Uomini e donne è come sempre su Canale 5 a partire dalle 14:45.