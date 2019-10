Questa sera, 16 ottobre, andrà in onda in prima serata su Canale 5 la semifinale del talent show Amici Celebrities condotto da Michelle Hunziker. La puntata non sarà in diretta, in quanto è stata registrata ieri, 15 ottobre. Secondo gli ultimi spoiler gli eliminati di questa penultima puntata sono stati l'attrice catanese Laura Torrisi ed il principe di Savoia Emanuele Filiberto che non sono riusciti a superare l'ultimo step prima della finalissima. Questa volta, i concorrenti non sono stati divisi in squadre, ma ognuno gareggerà per sè.

I concorrenti hanno duetto con i big delle passate edizioni di Amici di Maria De Filippi

La registrazione della quinta puntata è iniziata con la presentazione di Maria De Filippi, giudice speciale della semifinale. La padrona di casa dopo una sola settimana di assenza è ritornata anche se non nelle consuete vesti di conduttrice. Successivamente, la Hunziker ha spiegato il regolamento della puntata: la gara si svolgerà secondo uno schema a gironi e alla fine di ogni girone, verrà mandato un concorrente in finale.

Poco dopo, i 6 concorrenti rimasti in gara hanno iniziato a sfidarsi e ognuno di loro si è dilettato nella sua disciplina, insieme ad un big delle passate edizioni di Amici di Maria De Filippi. In particolare, Filippo è stato accompagnato dal napoletano Stash mentre la sua fidanzata Pamela ha duettato con Irama. Invece, Ferrara e la Torrisi hanno duettato con Giordana e Alberto, i loro rispettivi coach della squadra bianca e blu. Varrese ha ballato con Sebastian e Andreas e il principe di Savoia ha duettato con Diana Del Bufalo.

I fidanzati Pamela e Filippo favoriti per la vittoria finale di Amici Celebrities

Il primo finalista di questa prima edizione di Amici Celebrities è stato il conduttore di Temptation Island, Filippo Bisciglia. Quest'ultimo settimana scorsa si era commosso dopo aver interpretato un brano che gli aveva ricordato la madre.

Successivamente, anche Ciro e Pamela hanno avuto accesso alla finale. Invece, l'ex moglie di Leonardo Pieraccioni ha dovuto lasciare il talent senza avere la possibilità di poter fare tutte le sue esibizioni.

Alla fine, per l'ultimo posto a disposizione, si sono sfidati Filiberto e Varrese nella quinta manche. Quest'ultimo ha sconfitto il principe di Savoia grazie alla grande passione per il ballo che ha saputo trasmettere.

Dunque sono approdati in finale 4 componenti della squadra bianca e nessuno della squadra blu. La finalissima si disputerà mercoledì 23 ottobre e dovrebbe essere in diretta televisiva e non registrata.

Secondo i pronostici di questi ultimi giorni, i favoriti alla vittoria finale sarebbero i due fidanzato Filippo e Pamela.