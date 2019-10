Venerdì 18 ottobre su Canale 5 inizierà la nuova stagione de 'L'isola di Pietro' che prenderà il posto di Rosy Abate 2. Si tratta della terza e inedita stagione della serie che ha debuttato nell'autunno del 2017, e ha proseguito l'anno dopo con un secondo ciclo di episodi ottenendo un discreto successo. Anche questa annata si comporrà di sei episodi che andranno in onda ogni venerdì - salvo cambiamenti di palinsesto - in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset.

Il protagonista sarà, come nelle precedenti stagioni, il pediatra Pietro Sereni, interpretato da Gianni Morandi. 'L'isola di Pietro 3' si aprirà con un evento drammatico. Elena, la figlia di Sereni, si ritroverà insieme alla figlia Caterina ad affrontare la morte del compagno Alessandro. La ragazza inoltre ritornerà a sperare in un recupero della vista, mentre condividerà con la madre la sofferenza per l'improvvisa scomparsa del padre. Nel frattempo Pietro salverà da un incendio una piccola vita.

Ritorna il dottor Sereni con L'isola di Pietro 3, trama primo episodio

Nel primo episodio de 'L'isola di Pietro 3' il pubblico continuerà a seguire le vicende della famiglia di Pietro Sereni, un medico attento e disponibile e soprattutto un punto di riferimento per la comunità di Carloforte. Elena e la figlia Caterina torneranno dagli Stati Uniti dove la ragazza ha subito un'operazione agli occhi che potrebbe ridarle la vista.

Le due donne dovranno vivere con il peso dell'assenza di Alessandro, compagno di Elena e padre di Caterina. L'uomo è morto e il lutto sarà una grande e difficile prova da affrontare per entrambe. A queste difficoltà si aggiungeranno lo strano comportamento di Diego, il ragazzo di Caterina, che adesso lavora nel commissariato e sembra nascondere qualcosa, e l'arrivo di un sostituto per riempire il posto lasciato vacante dal defunto Alessandro Ferras, il vicequestore Valerio Ruggeri.

Intanto, Pietro si troverà davanti ad una situazione pericolosa proprio durante una delle sue corse mattutine con il fedele Mirto. L'uomo riuscirà a salvare da un incendio una neonata abbandonata. La bambina dovrebbe essere la figlia di Chiara Spanu, la sorella adolescente della nuova infermiera che lavora con Sereni. Elena indagherà sul ritrovamento della neonata insieme al nuovo vicequestore, ma la collaborazione non inizierà nel migliore dei modi. Le indagini si complicheranno quando scopriranno che la ragazza è scomparsa.

I personaggi de 'L'isola di Pietro 3': vecchie conoscenze e new entry

Ne 'L'isola di Pietro 3' torneranno i personaggi di Pietro Sereni (Gianni Morandi), il pediatra di Carloforte, la figlia Elena (Chiara Baschetti), vicecommissario di polizia, Caterina (Alma Noce) che vorrebbe riacquistare la vista e Diego (Erasmo Genzini), il fidanzato di Caterina, che sembra aver imboccato la retta via. Tra le new entry sono presenti i personaggi di Chiara, la ragazza scomparsa, e della sorellastra Margerita Spanu (Arianna Montefiori), infermiera nel team di Pietro.

Inoltre, ci saranno i nuovi volti del vicequestore Valerio Ruggeri (Francesco Arca), l'insegnante di educazione fisica Monica (Francesca Chillemi), Teresa Orrù (Caterina Murino) e il figlio Stefano (Mirko Trovato), uno dei primi sospettati per la scomparsa di Chiara e Leonardo Manca (Raniero Monaco Di Lapio), un campione di windsurf.