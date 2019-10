In occasione della prossima registrazione del trono classico di Uomini e donne potrebbe maturare un nuovo colpo di scena dopo l’improvviso addio alla poltrona rossa di Sara Tozzi. Quest’ultima ha salutato il people show di Canale 5 - la puntata è andata in onda giovedì 10 ottobre – perché non riesce a dimenticare l'ex fidanzato. La tronista ha spiegato che non riusciva a relazionarsi con i corteggiatori e ad affrontare serenamente il programma televisivo.

Subito dopo l’addio dell’ex tentatrice modenese si era parlato con insistenza del possibile arrivo di una nuova tronista. In particolare si erano fatti i nomi di Cecilia Zagarrigo e Klaudia Poznanska.

Rumors che sono rimasti tali visto che nelle ultime registrazioni non ci sono state comunicazioni in merito. Qualcosa, però, bolle in pentola. Secondo quanto riferito dal settimanale Spy e dal portale il Vicolo delle News nei prossimi giorni potrebbe esserci l’investitura ufficiale di Martina Nasoni. La ternana sarebbe stata avvistata negli studi di Uomini e Donne nei giorni scorsi.

Martina Nasoni in pole position per sostituire Sara Tozzi

Martina Nasoni nuova tronista di Uomini e Donne? L’indiscrezione è stata lanciata sul nuovo numero dal settimanale Spy. Secondo il periodico la vincitrice del Grande Fratello 16 sarebbe stata avvistata negli uffici di Maria De Filippi per un colloquio in vista della partecipazione ad un programma televisivo. Tornata single, dopo la tormentata love story con Daniele Dal Moro, la ventunenne sarebbe pronta a rimettersi in gioco nel dating show di Canale 5.

Al momento la ternana non ha confermato né smentito il possibile ‘avvicendamento’ con Sara Tozzi sul trono rosa. La ragazza con il cuore di latta è assurta alla ribalta televisiva per aver ispirato il brano sanremese di Irama e, soprattutto, per aver vinto il GF 16 condotto da Barbara D’Urso.

La tormentata love story con Daniele Dal Moro

Nel corso dell’esperienza nel reality show la Nasoni si è avvicinata notevolmente a Daniele Dal Moro.

La love story sembrava essere definitivamente decollata al termine della sedicesima edizione della versione Nip del Grande Fratello. Una relazione che si è consumata dopo un lungo tira e molla ed a colpi di Stories al veleno. Tornata single, Martina sembrerebbe aver scelto il dating show di Canale 5 per ritrovare l’amore.

La ventunenne ternana affiancherebbe Giulia Quattrociocche, rimasta ‘orfana’ di Sara Tozzi che ha deciso di lasciare il trono classico.

L’ex tentatrice ha riferito di non aver del tutto dimenticato il fidanzato. “Con il mio ex non c’è stato nessun contatto, ma in questo momento credo di non avere né la testa né il cuore libero per affrontare questo percorso”.