È stata la notizia di Gossip di quest'estate. Su tutti i settimanali, e addirittura sui quotidiani, non si parlava d'altro. Ci riferiamo al presunto tradimento che Clizia Incorvaia, ex moglie di Francesco Sarcina (leader della band Le Vibrazioni) avrebbe consumato con Riccardo Scamarcio, migliore amico nonché testimone di nozze del cantante.

Dopo tanti rumors, la donna ha deciso di raccontare una volta per tutte la sua versione dei fatti, intervenendo a Live-Non è La d'Urso.

La conduttrice in un primo momento aveva parlato di un'intervista breve ma, in realtà, una volta giunta in studio, la modella 33enne ha dichiarato che, dopo due anni di silenzio, per lei era giunto il momento di sfogarsi e di riportare nel dettaglio quanto accaduto con Sarcina.

In sintesi, ha rispedito al mittente l'accusa di aver tradito il compagno, perché il bacio con Scamarcio (solo quello) ci sarebbe stato quando ormai avevano già deciso di lasciarsi. Al contempo, la Incorvaia ha evidenziato la costante infedeltà dell'ex marito che avrebbe dovuto sopportare negli ultimi due anni.

Clizia Incorvaia ammette di aver baciato Scamarcio, ma quando ormai la relazione con Sarcina era finita

Clizia Incorvaia ha deciso, dopo un'estate di insinuazioni e di gossip sul presunto tradimento con Riccardo Scamarcio, di riportare la sua versione dei fatti a Live-Non è La d'Urso. Dinanzi alle telecamere la modella ha ammesso che c'è stato un bacio con l'attore pugliese, ma ha rispedito al mittente le insinuazioni sulla sua infedeltà, perché ciò sarebbe accaduto quando ormai il matrimonio con Sarcina era già naufragato.

Subito dopo ha aggiunto: "Ho scoperto di essere stata con un bluff". Stando alle dichiarazioni della donna, sarebbe stato il marito a tradirla in diverse occasioni. Inoltre ha rivelato di aver scoperto delle chat Instagram dell'ormai ex compagno, nel quale questi s'intratteneva con diverse ragazze.

"Ho vissuto con il mio ex marito due anni pesantissimi, di violenza psicologica - ha svelato Clizia Incorvaia - Ho vissuto due anni da sola con mia figlia, lui era fuori fino alla mattina.

Aveva sempre una cena e tornava alle 6 del mattino".

Dopo una prima separazione nel mese di settembre, la coppia ha deciso di riavvicinarsi, ma a giugno è arrivata la rottura definitiva. Dopo aver ascoltato le inattese parole della sua ospite, Barbara D'Urso l'ha invitata ad assumersi tutte le responsabilità di ciò che ha detto.

A questo punto, chissà se arriverà una replica di Francesco Sarcina alle pesanti accuse lanciate dall'ex moglie nei suoi confronti.

Al contempo, ci si chiede se Scamarcio deciderà di intervenire in prima persona o se - come ha fatto la scorsa estate - affiderà le sue reazioni alle esternazioni del suo amico.