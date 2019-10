Il Paradiso delle Signore ha riaperto le sue porte all'affezionato pubblico di Rai 1. Nella seconda puntata che andrà in onda il 15 ottobre, arriverà a Milano un nuovo personaggio: si tratta di Rocco, il cugino degli Amato, atteso da Agnese. Inoltre cominceranno i primi intoppi per il grande giorno che vedrà le nozze di Marta e il dottor Conti.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, seconda puntata: arriva Rocco

Le anticipazioni della puntata di martedì 15 ottobre, rivelano che nel capoluogo lombardo giungerà finalmente Rocco.

Il ragazzo si recherà da Agnese e cercherà lavoro nella grande città per iniziare una nuova vita. Per il cugino Amato si apriranno fortunatamente le porte del Paradiso: riuscirà infatti a farsi assumere come magazziniere. In questo luogo farà la conoscenza di un'altra nuova entrata nella soap: Armando, il capo magazziniere. Il magazzino, nella terza stagione, aveva perso importanza, ma quest'anno tornerà a essere un luogo importante per le storie del Paradiso.

Nel frattempo Marta sarà alle prese con il suo abito da sposa. Le sue nozze con Vittorio sono imminenti e i preparativi cominceranno a essere intaccati da alcuni spiacevoli imprevisti. Il vestito disegnato da Gabriella, che la ragazza ha scelto, tarderà ad arrivare e la Contessa Adelaide la indirizzerà a scegliere qualcos'altro. Su suggerimento della zia, la giovane sposa opterà per un abito di Galeotti, ma il dottor Conti chiederà ugualmente a Gabriella di apportarvi delle modifiche. La giovane Rossi sarà molto entusiasta di questo nuovo incarico da stilista.

Martedì 15 ottobre, trama Il Paradiso delle Signore: Marta sceglie l'abito da sposa

Secondo le anticipazioni di martedì 15 ottobre, a Milano, arriverà anche un altro personaggio oltre a Rocco. Si tratta di Angela Barbieri, una ragazza dal passato tormentato. La bella e misteriosa nuova entrata, lascerà il suo piccolo paese della Pianura Padana per avventurarsi nella grande città di Milano, alla ricerca di un lavoro e di una vita migliore.

Angela farà subito un'ottima impressione sia a Riccardo che ad Adelaide e verrà assunta al circolo. Nel frattempo, la Barbieri conoscerà Roberta e Gabriella e andrà a vivere vicino a loro. Tra le ragazze nascerà sin da subito una bellissima amicizia. Le anticipazioni, però, parlano di un segreto che Angela nasconde: sarà a Milano solo per cercare lavoro?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1, a partire dalle 15:40.

Per chi non avesse modo di vedere la puntata, a fine trasmissione l'episodio verrà aggiunto sulla piattaforma di Raiplay. L'accesso alla visione richiede solo una registrazione al sito.