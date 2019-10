Luca Onestini ed Ivana Mrazova sono tornati prepotentemente al centro del Gossip. I due ex concorrenti del Grande Fratello Vip avrebbero dovuto partecipare ad un nuovo reality, ma in queste ore sembra che sia salta la firma.

Luca e Ivana si sono conosciuti all'interno della casa più spiata d'Italia. Il romagnolo fin da subito ha mostrato di avere un certe interesse per la modella ceca. Ivana però quando era una concorrente del GF era fidanzata.

Una volta uscita dalla casa, la giovane ha deciso di chiudere la relazione con il suo fidanzato, per intraprendere una storia con Onestini. Da quel momento in poi i due sono diventati inseparabili.

Ad oggi però alcune voci mormorano una presunta crisi della coppia. Luca e Ivana avrebbero dovuto partecipare a Pechino Express, il reality di Rai2. Quanto sembrava tutto fatto, è saltata la firma della coppia.

Al momento quale siano i motivi della mancata firma, non è dato saperlo.

A questo punto Chi ha iniziato ad ipotizzare seriamente ad una crisi dei due. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini, si è detto piuttosto dubbioso sul mancato approdo della coppia. Ad accendere i riflettori su un momento 'no' vissuto da Luca e Ivana, ci sarebbe anche la storia legata al piccolo intervento della modella ceca.

La Mrazova nelle scorse settimane è dovuta tornare nel suo paese d'origine per sottoporsi ad un piccolo intervento chirurgico. A far parlare la gente è stato proprio il comportamento di Luca, poiché l'ex tronista per tutta la convalescenza della sua amata non è mai andato in Repubblica Ceca.

Se dietro alla mancata firma del contratto vi sia una crisi della coppia o dell'altro, questo potranno dircelo soltanto i due diretti interessati.

Gianmarco Onestini: partecipa al Gran Hermano Vip

Mentre Luca Onestini e Ivana Mravoza hanno deciso di rinunciare all'ultimo a Pechino Express, Gianmarco è volato in Spagna. Il fratello di Luca, reduce dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip italiano ha deciso di partecipare allo stesso reality ma in versione iberica. Per augurare il meglio in questa nuova avventura, Luca Onestini ha fatto una dedica speciale al fratello: "La distanza separa i corpi ma non i cuori".

Il messaggio dell'ex tronista ha fatto il pieno di likes, tanto che molti utenti hanno confidato di vedere il programma solo per Gianmarco. Il giovane nonostante è stato molto chiacchierato per il rapporto con Ivana Icardi, ha conquistato davvero tutti con i suoi modi di fare. A questo punto non è escluso che Luca possa andare in Spagna per fare una sorpesa a suo fratello, visto che in Italia ha sempre lamentato di non essere stato invitato nel reality per dare il giusto supporto a Gimbo.