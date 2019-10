Al momento dell'addio si sapeva che il suo nome sarebbe tornato in auge al primo vero passo falso. E così è stato. Dopo la prima sconfitta in campionato subita dall'Inter, nel derby d'Italia contro la Juventus, era inevitabile che si tornasse a parlare di Mauro Icardi. Il centravanti argentino, ceduto in prestito al Paris Saint Germain, è stato in passato decisivo con i suoi gol nelle sfide contro gli acerrimi rivali che, non a caso, lo hanno corteggiato a lungo anche questa estate.

A tal riguardo Wanda Nara ha piazzato una stoccata nel corsa della puntata di Tiki Taka di domenica sera rispondendo al giornalista Fabrizio Biasin: "Mauro ti è mancato in campionato ed anche in Champions League".

La provocazione di Wanda

L'addio di Mauro Icardi all'Inter è diventato inevitabile a causa delle frizioni esistenti all'interno dello spogliatoio. L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, e il tecnico, Antonio Conte, sin dalla prima conferenza stampa, hanno chiarito che l'argentino e Radja Nainggolan non rientravano nei piani della società.

Alla base di questa frattura ci sarebbero anche una serie di dichiarazioni rilasciate lo scorso anno a Tiki Taka dalla moglie e agente, Wanda Nara.

La showgirl argentina, però, non sembra essere tornata sui suoi passi. Dopo la sconfitta di domenica dei nerazzurri contro la Juventus per 2-1, con Romelu Lukaku - il sostituto di Icardi - tra i peggiori in campo, Wanda non ha esitato a lanciare una frecciata all'ambiente nerazzurro.

Il giornalista di Libero, Fabrizio Biasin, ha chiesto all'ex capitano (in via del tutto eccezionale in studio nel pubblico) se gli fosse mancato giocare una sfida del genere. Maurito non ha potuto rispondere, ma ci ha pensato la sua procuratrice:

"A lui niente, a te è mancato! A te è mancato! Ti è mancato in campionato e pure in Champions! Mauro ha fatto 8 gol in 11 partite alla Juventus. Se abbiamo visto la partita? Ovvio, l’abbiamo vista – ha continuato Wanda -. Nel primo tempo sembrava che l’Inter dovesse fare qualcosa in più”.

Juventus in agguato

Juventus che osserva sempre in maniera interessata la situazione intorno a Mauro Icardi. Il centravanti argentino è in prestito con diritto di riscatto fissato a settanta milioni di euro al Paris Saint Germain. Il club potrebbe decidere, dunque, di riscattarlo ma ci vorrà anche la volontà dell'attaccante di restare a Parigi. In caso di ritorno a Milano, però, i bianconeri sono pronti a tornare all'assalto.

Non sarà semplice visto che l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, continuerà a chiedere in cambio il cartellino di Paulo Dybala. Maurito intanto ha cominciato a segnare e ha messo a segno due reti nelle ultime due partite. Prestazioni che non fanno altro che aumentare il suo valore.