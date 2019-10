Va in onda oggi 2 ottobre su Canale 5 la terza e ultima puntata settimanale dedicata al Trono Over di Uomini e donne. Il portale Witty Tv ha pubblicato delle anticipazioni dettagliate su quanto verrà trasmesso a partire dalle ore 14:45, con nuovi battibecchi, sospetti e la tradizionale sfilata che vedrà come protagoniste Gemma Galgani e Anna Tedesco. La puntata partirà di nuovo da quest'ultima, al centro dello studio insieme a Paolo.

Sarà poi la volta di Pamela Barretta e del confronto con Enzo, il quale ammetterà esplicitamente di essere interessato alla dama. Ma il suo comportamento finirà con il deludere l'ex di Stefano Torrese, sospettosa riguardo la possibilità che lui frequenti anche altre donne. Spazio, infine, ad una nuova sfilata e all'ennesimo battibecco tra Gemma Galgani e Tina Cipollari.

Uomini e donne, anticipazioni oggi 2 ottobre: Anna ha rivisto Giorgio

Le anticipazioni di Uomini e donne riportate dal sito Witty Tv segnalano la continuazione del confronto tra Anna e Paolo al centro dello studio.

Lei, per nulla soddisfatta dalla freddezza del cavaliere che ha atteso a lungo prima di chiamarla, racconterà di essere andata a Firenze in settimana e di avere incontrato Giorgio Manetti in un ristorante in compagnia della sua fidanzata. Metterà subito le cose in chiaro sul rapporto con 'Gabbiano' e preciserà: "Il passato è passato e guarda che mercoledì sera io ero a Firenze. A Firenze esiste solo Giorgio?" Come riporta il Vicolo delle News nel resoconto della registrazione del 14 settembre, le sue parole non convinceranno Gianni Sperti, già sospettoso in merito alla modalità del rapporto esistente tra Manetti e la Tedesco.

La parola passerà poi a Enzo e Pamela, a loro volta seduti l'uno di fronte all'altra. Lui, sorridente, esclamerà: "La guardavo da dietro e già mi mancava". Ma si parlerà già di primi problemi: il cavaliere, che vive a Budapest, confesserà di dover risolvere delle questioni prima di potersi dedicare alla dama.

Puntata odierna Uomini e donne: Pamela delusa da Enzo

Proseguendo con le anticipazioni di Uomini e donne di oggi 2 ottobre, Gianni Sperti si rivolgerà a Enzo e preciserà: "Se una persona viene qui a corteggiare o a farsi corteggiare dovrebbe essere libera da situazioni sentimentali".

Messo alle strette da Maria De Filippi, il cavaliere affermerà di dover chiudere alcune relazioni occasionali estive. Davanti a tali dichiarazioni, Pamela tornerà a sedere nel parterre femminile e Enzo la seguirà per riprenderla. Lei, però, preciserà di avere già visto analoghe situazioni in passato e di non voler commettere gli stessi errori. Si passerà poi alla sfilata, come annunciato dalla conduttrice: "Gemma si è classificata al secondo posto, Anna decide di sfidarla".

La Tedesco si presenterà in abito rosa, mentre la Galgani sarà in rosso. Inevitabile la reazione di Tina Cipollari contro la torinese: "Sei rimasta mummificata, non devi entrare nel vivo del personaggio perché non lo rappresenti". Il battibecco sarà inevitabile e Gemma risponderà per le rime: "Non ci sarà mai la possibilità di parlare con lei perché non capisce mai niente di quello che mi riguarda.

Perché non vogliamo parlare del fatto che Anna abbia scelto la strada più semplice per vincere?" Nel frattempo, la Tedesco dal backstage preciserà: "Prenditi la vittoria, tu ci vivi e io no".