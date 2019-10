Poche puntate separano il pubblico dalla conclusione di Un passo dal cielo 5. Mentre i telespettatori aspettano che Rai Uno trasmetta il 7° episodio in programma per stasera, 24 ottobre, circolano già le prime anticipazioni su ciò che accadrà nell'8° appuntamento di giovedì 31. Il pubblico fedele, che ogni giovedì sera non si perde una puntata della serie con protagonista il comandante Francesco Neri, attende certamente un lieto fine sia per lui che per gli altri personaggi che settimanalmente animano la vicende di San Candido.

Non mancheranno i colpi di scena che metteranno in bilico la serenità di tutti e resterà sempre presente la componente mistery. Più ci si avvicinerà al finale di stagione e più le cose si complicheranno. Stando alle anticipazioni, nell'8° episodio di Un passo dal cielo 5 ci sarà il ritorno di Eva che aveva abbandonato Vincenzo e la figlia subito dopo il parto. Inoltre, un nuovo delitto scuoterà le vicende che caratterizzano il triangolo Francesco-Emma-Albert.

Un passo dal cielo 5, il 31 ottobre l'8°episodio

Giovedì 31 ottobre alle 21:25 circa andrà in onda un nuovo appuntamento con la serie Un passo dal cielo 5. Si tratterà dell'8° episodio il cui titolo sarà 'La fuga'. Le anticipazioni sulla trama rivelano il colpo di scena che darà il via alle indagini: il ritrovamento di un corpo senza vita nel carcere dove si trova Albert Kroess. Quest'ultimo, come già si sa, sta scontando la pena per essersi macchiato di alcuni crimini come leader della setta Deva.

La vittima sarà uno dei compagni più vicini al Maestro. La polizia individuerà in Kroess uno dei principali sospettati del misterioso omicidio. Il fatto getterà Emma nello sconforto e scatenerà nuovamente il risentimento di Francesco nei confronti della setta Deva e di tutti gli eventi spiacevoli che ha causato. Tutto ciò accadrà proprio mentre il comandante cercava di riavvicinarsi ad Emma e invece potrebbe spingerlo ad allontanarsi nuovamente dalla giovane etologa. Nel frattempo Eva farà ritorno a San Candido. Ciò sconvolgerà ancora una volta la vita di Vincenzo.

Episodi in streaming su RaiPlay

Gli episodi di Un passo dal cielo 5 possono essere rivisti o recuperati collegandosi al sito ufficiale RaiPlay.it. Per avere accesso ai contenuti bisogna registrarsi e poi scegliere il programma di proprio interesse, in questo caso la Serie TV italiana con protagonista il comandante della Forestale di San Candido, interpretato da Daniele Liotti. Il pubblico può guardare il nuovo episodio sia in diretta streaming, mentre è trasmesso su Rai Uno, che in streaming on demand subito dopo la messa in onda.

Se non si può usare il pc da casa, è possibile scaricare l'app di RaiPlay e visionare i contenuti su dispositivi mobili come tablet o smartphone.