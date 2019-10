A Non è l'arena, la puntata di ieri, 20 ottobre, è stata infuocata. Nel corso del programma di Giletti, infatti, è andato in onda il confronto tra Pamela Prati e Roberto D'Agostino. Per il giornalista, la soubrette sarebbe stata complice del caso Caltagirone; lei si è dichiarata vittima di tutta la vicenda. Il finto matrimonio con Mark Caltagirone continua a far parlare i salotti televisivi.

Scontro da Giletti tra Pamela Prati e Roberto D'Agostino: per lui il caso Caltagirone era organizzato anche dalla soubrette

Nel duello televisivo a Non è L'arena, D'Agostino ha attaccato senza mezzi termini Pamela Prati, dicendole che o è stata complice del Caso Caltagirone o ha bisogno di un medico.

La donna ha risposto difendendo la sua posizione "Non sai cosa significa essere manipolati". Il giornalista ha esordito spiegando la situazione che Pamela Prati stava vivendo prima che il caso scoppiasse: secondo l'intellettuale, la ex diva del Bagaglino navigava in cattive acque. Per D'Agostino la Prati avrebbe avuto problemi di debiti con le agenzie delle entrate e problemi con il gioco. Lei ha smentito tutto, affermando che al Bingo accompagnava sua sorella e per i debiti è intervenuto il suo avvocato.

Il legale di Pamela ha dichiarato che la situazione economica della soubrette è risolta e ha ribadito che il problema del Bingo non è mai esistito.

Nel corso della trasmissione il giornalista ha affermato che se non fosse stato lui a scoperchiare la situazione del finto matrimonio con l'inesistente Caltagirone, loro sarebbero andati avanti. Per "loro" si intende Pamela Prati e le due collaboratrici Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo, secondo D'Agostino, d'accordo per ricavare il denaro dei Gossip.

Il giornalista ha dichiarato che le due manager erano solite organizzare quel tipo di situazioni da oltre dieci anni e con Pamela Prati hanno trovato la gallina dalle uova d'oro.

Pamela Prati si difende, affermando che è stata vittima di Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo: 'Io lavoro, non avevo bisogno di tutto questo!'

La Prati ha subito ribattuto: "Io lavoro, non avevo bisogno di tutto questo!" e il giornalista l'ha zittita affermando che faceva le inaugurazioni per le pizzerie.

Nel corso del programma è saltato il collegamento poco dopo del lancio di un video da parte del presentatore Massimo Giletti. Si trattava di una clip girata con una videocamera nascosta, in cui Eliana Michelazzo rivelava, ad un operatore del talk show il modus operandi di Pamela Perricciolo. A causa dell'inconveniente tecnico è saltato il blocco che avrebbe mostrato i presunti legami esistenti tra la famiglia della Perricciolo e la criminalità organizzata.