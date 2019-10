Pamela Prati torna in televisione. Ieri, domenica 21 ottobre, la showgirl sarda ha preso parte a una nuova puntata di Non è L'Arena, il talk show di La7 condotto da Massimo Giletti. Nel corso della lunga chiacchierata, dove la Prati ha accettato di confrontarsi anche con Roberto D'Agostino di Dagospia, ha lanciato delle accuse nei confronti di Barbara D'Urso, che nelle precedente stagione di Live ha dato ampio spazio al caso del finto matrimonio tra la showgirl e l'inesistente Mark Caltagirone.

In particolar modo, la Prati sostiene che la conduttrice avesse letto dei messaggi privati con Mark, dove lei stessa ammetteva di avere dubbi sulla sua esistenza.

Caso Mark Caltagirone, la Prati lancia delle accuse a Barbara d'Urso

Nel corso dell'ospitata da Massimo Giletti su La7, Pamela Prati ha mostrato al pubblico di Non è L'Arena dei nuovi messaggi privati che si era scambiata con Mark Caltagirone qualche tempo fa.

In uno di questi la Prati scriveva: "Ma non eri tu al telefono".

Immediata la reazione di Massimo Giletti, il quale ha prima puntato il dito contro la Prati sostenendo che nel momento in cui aveva capito che quello era un falso, doveva dirlo subito. "Dovevi dire la verità dalla d'Urso", ha affermato Giletti in diretta, che poi ha "giustificato" la Prati ribadendo che lei era totalmente succube di questo sistema.

A quel punto, però, il conduttore di Non è L'Arena si è chiesto se Pamela avesse mostrato anche alla stessa Barbara questi messaggi dove lei stessa ammetteva di avere dei dubbi sull'esistenza di Mark. La reazione della Prati è stata decisamente inaspettata e la showgirl ha mosso delle accuse nei confronti della conduttrice di Canale 5.

La Prati sulla d'Urso: 'Sapeva dei finti messaggi di Mark'

Pamela, infatti, ha ribadito più volte di aver mostrato alla d'Urso questi messaggi.

"Ma certo che sapeva, assolutamente sì", ha dichiarato in diretta nel talk show di La7. La showgirl ha poi proseguito dicendo che la conduttrice aveva saputo tutto e nonostante questo avesse comunque deciso di fare tante puntate del suo programma serale su questa vicenda.

Accuse che sicuramente non passeranno inosservate quelle della Prati nei confronti della signora degli ascolti del Biscione, la quale potrebbe decidere di replicare nel corso di una delle sue popolari trasmissioni in onda su Canale 5.

Una domenica decisamente non facile, quindi, per la d'Urso dato che oltre alle accuse della Prati, ha dovuto fronteggiare anche il rifiuto all'ultimo minuto di Morgan, che le ha dato buca postando sui social un messaggio al vetriolo contro il programma e la padrona di casa: "È inutile che mi trasciniate, io non voglio andarci, non ho mai voluto e se l’ho fatto era perché mi hanno trascinato".