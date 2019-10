Ieri sera è andata in onda l'ultima puntata di Rosy Abate 2. Questa seconda stagione della Serie TV è stata molto amata dai telespettatori italiani, che si sono affezionati alle vicende della regina di Palermo e del figlio Leonardo. Sono molti i fan che sperano di rivedere presto una terza stagione. Chi si fosse perso la quinta ed ultima puntata andata in onda ieri sera, potrà rivedere la replica attraverso il sito Mediaset Play.

Rosy Abate 2, dove vedere la replica in streaming dell'ultima puntata

La puntata finale di Rosy Abate si potrà rivedere in replica attraverso il portaleMediaset Play. In particolare, si tratta di una piattaforma online che mette a disposizione degli utenti le repliche dei programmi o delle serie tv targate Mediaset, già andate in onda. Usare il sito è molto semplice: basterà iscriversi attraverso una mail e una password di riconoscimento e iniziare a vedere la replica della trasmissione scelta.

L'utente non dovrà affrontare alcun costo per l'iscrizione, basterà semplicemente che sia in possesso di una connessione ad internet a cui potersi collegare. Inoltre, per tutti gli appassionati, la piattaforma dispone dell'apposita applicazione da poter scaricare sul proprio smartphone o tablet. In questo modo, rivedere le repliche sarà molto più semplice anche in perfetta mobilità. Non sarà dunque necessario un computer, ma basterà il proprio smartphone per vedere in completa tranquillità, anche mentre si è sui mezzi pubblici, ciò che si preferisce.

Ultima puntata Rosy Abate 2, Leo si sposa

L'ultima puntata di Rosy Abate 2 è stata molto avvincente e piena di colpi di scena. La regina di Palermo è riuscita a sconfiggere il boss Costello insieme al figlio Leonardo. Il padre di Nina è stato infatti arrestato, dopo che gli Abate hanno registrato la sua confessione. Nina e Leo hanno invece deciso di convolare a nozze. Nelle battute finali, si è visto Costello in prigione mentre guardava le foto delle nozze della propria figlia.

L'uomo è apparso desideroso di vendetta contro la regina di Palermo. Non è dunque da escludere che possa aprirsi ben presto un nuovo capitolo dell'avvincente serie.

Sono tanti i fan che temevano la morte della protagonista, dato che quest'ultima a Verissimo aveva fatto intuire che era arrivata l'ora che il suo personaggio chiudesse un capitolo. Così invece non è stato e dato il grande successo ottenuto dalla serie, la terza stagione potrebbe arrivare.

Per saperne di più non resta comunque che attendere ulteriori sviluppi.