Lunedì 14 ottobre andrà in onda la soap opera 'Il paradiso delle signore 4', che annuncia delle novità importanti in merito al rapporto tra Marta e Vittorio, prossimi al matrimonio. Le anticipazioni delle puntate che vanno da lunedì 14 fino a venerdì 19 ottobre svelano che una persona arriverà al grande magazzino accompagnata da un taxi. Dalla macchina scenderà Gabriella, la cui avventura nella terza stagione si è conclusa con la decisione di recarsi in Francia, dove ha avuto la possibilità di fare uno stage a contatto con una stilista di rilievo.

Gabriella avrà la possibilità di fare ritorno nella sua Milano per incontrare le sue amiche e riceverà la calorosa accoglienza del dottor Conti e del ragionier Cattaneo. Le colleghe saranno contente di incontrare la ragazza, ma non ci sarà Tina ad accogliere l'amica, in quanto la cantante non lavorerà nel grande magazzino. Inoltre, ci sarà l'arrivo di due nuove veneri, Francesca Molinari e Marina Fiore.

L'arrivo del cugino di Tina

Gabriella farà tappa in caffetteria per rivedere Salvatore con il quale si scambierà un abbraccio intenso. Agnese non riuscirà a nascondere la preoccupazione dovuta al fatto che Tina si è recata a Londra. Così, si aggiungeranno altre ansie per la signora Amato per via dell'arrivo imminente del nipote Rocco in Sicilia. Cominceranno anche i preparativi per le nozze tra Marta e Vittorio, mentre Nicoletta sarà sicura di fare la scelta giusta sposando Cesare.

Il nipote di Agnese arriverà nella città di Milano e verrà assunto come magazziniere al grande magazzino, ma avrà dei problemi con il capo Ugo Tagliabue.

Gabriella avrà intenzione di far vedere a Marta l'abito da sposa disegnato per lei nel corso del soggiorno a Parigi, ma la contessa non sarà convinta di questa scelta e vorrà vedere uno appartenente alla linea Galeotti. Vittorio deciderà di intervenire in merito alla questione e chiederà a Gabriella se ci sia la possibilità di modificare l'abito.

Cesare non potrà prendere parte al matrimonio di Marta e Vittorio per via di motivi lavorativi e la stessa Nicoletta vorrebbe evitare di partecipare alla cerimonia a causa dell'incontro con Riccardo.

Arriverà il giorno del matrimonio tra Vittorio e Marta, che dovranno giurarsi amore eterno, ma non mancheranno le sorprese nel corso dell'evento. Nicoletta farà i conti con la preoccupazione legata alle condizioni di salute della figlia Margherita e Riccardo raggiungerà la giovane Cattaneo.

Nel corso del matrimonio di Vittorio e Marta, le Veneri si divertiranno a ballare, mentre Angela si troverà alle prese con l'incontro con un uomo misterioso.