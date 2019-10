Alex Belli e Delia Duran sono l'ultima coppia che ha fatto ingresso nel villaggio sardo di Temptation Island Vip, ma entrambi sembrano essersi perfettamente integrati nel gruppo. La modella di origini venezuelane, in particolare, pare aver instaurato da subito un feeling con uno dei tentatori del villaggio, ossia Riccardo. La compagna dell'ex attore di Centovetrine non ha perso occasione di stuzzicare il single: i filmati che Alessia Marcuzzi mostrerà ad Alex, lo faranno entrare in crisi, tanto che Belli cercherà di farsi sentire dalla sua fidanzata.

Delia in spiaggia al single Riccardo: 'Devi toglierti tutto'

Durante il quinto appuntamento di Temptation Island Vip, che andrà in onda il prossimo lunedì 7 ottobre, le coppie rimaste nel villaggio si troveranno a fare i conti con dure verità. Continueranno i dubbi per Pago e Serena Enardu, Silvia non si farà scrupoli a dare un bacio a stampo a un tentatore facendo disperare il fidanzato, ma a catalizzare l'attenzione sarà la coppia che da meno delle altre si trova a fare i conti con la separazione forzata.

Mentre Alex pare essersi integrato bene con il gruppo di fidanzati, senza aver trovato una tentatrice di riferimento, Delia si è legata in maniera particolare al single Riccardo, con il quale ha trovato una certa complicità, che non piacerà all'attore. A Belli, molto probabilmente, verrà mostrato un filmato in cui la fidanzata chiederà provocatoriamente a Riccardo di levarsi tutti i vestiti per buttarsi in acqua. "Ti devi levare tutto", sussurra Delia al tentatore, il quale invece le ha detto che si toglierà solo la maglia per fare un bagno in mare.

Alex disperato: vuole rivedere Delia

Durante il falò accadrà qualcosa che getterà Alex nello sconforto. Un'anticipazione della possibile reazione di Alex è stata mandata in onda durante il finale della scorsa puntata: infatti i telespettatori hanno potuto intravedere un Alex che, dopo aver parlato con Alessia Marcuzzi, cercherà di scappare per raggiungere la fidanzata.

Belli cercherà di raggiungere la sua fidanzata urlando il suo nome: questo potrebbe essere segno che la reazione di Alex sarà dura, ma non si sa con certezza se i due eventi mostrati al pubblico siano strettamente collegati.

All'attore e fotografo, però, non farà di certo piacere vedere il feeling che la sua donna, di cui è molto geloso, ha instaurato con Riccardo. Per scoprire, però, se Alex vedrà Delia prima dello scadere dei giorni previsti, bisognerà attendere la nuova puntata. Quel che è certo è che anche in questo caso non mancheranno colpi di scena e falò infuocati, così come quello che c'è stato tra Anna Pettinelli e il fidanzato Stefano.