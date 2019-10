La prossima settimana, da lunedì 21 a venerdì 25 ottobre, andranno in onda su Antena 3 i nuovi episodi della soap opera iberica Il Segreto. Stando alle ultime anticipazioni, si assisterà all'atteso ritorno di Raimundo Ulloa, marito di Donna Francisca Montenegro. Inoltre Marcela Del Molino scoprirà che il coniuge Matias Castaneda l'ha tradita con Alicia.

Raimundo continuerà ad essere alla disperata ricerca della moglie, la quale nel frattempo non saprà nulla del rientro in paese del suo amato.

La marchesa de Los Visos rimprovererà il figlio Adolfo per non averla messa al corrente della sua frequentazione con la giovane Rosa, ma subito dopo gli darà il permesso per continuare a corteggiarla.

Intanto Inigo giungerà nei pressi della locanda con l'intento di provocare un incendio, ma desisterà dai suoi propositi quando si accorgerà che su una sedia della cucina c'è un oggetto di Tomas. Infatti capirà che proprio in quel momento il figlio della marchesa Isabel è con la Del Molino.

La locandiera dirà proprio al suo interlocutore che le discussioni in famiglia non si placano e che teme che il marito Matias possa compiere un gesto incontrollato.

Isabel porterà a termine l'acquisizione di un terreno per la Montenegro, mentre Adolfo informerà il fratello che la madre l'ha autorizzato a continuare a vedersi con Rosa. La marchesa, dopo aver appreso che il figlio si trovava nel locale con Marcela, rimanderà l'aggressione ai danni di Castaneda.

Intanto il maggiore dei de Los Visos sarà piuttosto contrariato, ritenendo che la madre abbia sbagliato a comprare un appezzamento di terra piuttosto che ad investire nella miniera. L'aristocratica verrà informata del ritorno di Raimundo a Puente Viejo e, turbata dalla notizia, esigerà che Francisca non lo venga a sapere.

Il marito della Montenegro si recherà alla locanda per salutare e riabbracciare Matias e Marcela. In questa circostanza, però, la donna deciderà di non dire nulla a Ulloa sulla crisi coniugale.

Successivamente Matias incontrerà Alicia e le dirà che il loro avvicinamento è stato un errore e che si è pentito di aver tradito la moglie. La giovane ribatterà affermando che è meglio lasciarsi trasportare dalle emozioni e viversi il presente. E così entrambi si baceranno con passione.

Marcela affronta Matias per sapere se l'ha tradita

Dolores dirà alla Del Molino che in paese circolano delle voci su un presunto tradimento da parte del marito.

Quest'ultimo, nel frattempo, si vedrà nuovamente con l'amante, ma subito dopo si sentirà in colpa per aver mancato ancora una volta di rispetto a Marcela. Intanto Ulloa alla taverna chiederà alla locandiera di poter rivedere il nipote, ma quest'ultima accamperà delle scuse pur di proteggere il coniuge. Raimundo farà soltanto finta di credere alle bugie della donna.

Marcela si renderà conto che è giunta l'ora di affrontare il consorte, al quale chiederà senza troppi giri di parole se davvero ha una relazione clandestina con Alicia.

Francisca chiederà ad Antonita di portare dei fiori in un luogo in cui spesso si recava con il marito. Quest'ultimo s'imbatterà nella domestica della marchesa e le chiederà se ha mai conosciuto Francisca. La giovane non risponderà e si allontanerà velocemente.

Marcela si confiderà con Tomas, dicendosi sicura che il marito la sta prendendo in giro. L'uomo da un lato provvederà a confortarla, ma dall'altro le dirà che non potrà far nulla per aiutarla.