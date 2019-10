Tanti sono colpi di scena accadranno nelle prossime puntate settimanali di Un posto al sole, in onda da lunedì 7 a venerdì 11 ottobre 2019 su Raitre alle ore 20:45 circa. Scendendo nei dettagli delle anticipazioni, Silvia cercherà di aiutare a tutti i costi Alex Parisi. Invece, Mia non sarà del tutto d'accordo a lasciare la Terrazza mentre Vittorio si renderà conto di sentirsi deluso per la questione che si è creata con l'ormai ex fidanzata. Infine, Nadia prenderà una decisione per quanto riguarda la sua relazione con Renato.

Un posto al sole: Vittorio è deluso

Le anticipazioni di Un posto al sole sulle puntate trasmesse da lunedì 7 a venerdì 11 ottobre rivelano che Guido non riuscirà ancora ad opporsi alla prepotenza di Cinzia per quanto riguarda l'affitto mensile della casa, per questo motivo Mariella sceglierà di prendere in mano la situazione. Giulia sarà indecisa su cosa fare riguardo la sua storia d'amore con Denis, si sfogherà con Ornella, che tra l'altro sarà molto preoccupata per lei.

Renato e Nadia proveranno a riappacificarsi, ma la strada sarà in salita. Intanto Susanna avrà una bella sorpresa da parte di Ugo e Niko. Dall'altra parte, anche Marina riceverà una sorpresa all'interno della sede lavorativa: nel frattempo la sua relazione con Fabrizio verrà duramente ostacolata dagli altri familiari di Rosato. Vittorio sarà totalmente deluso dagli ultimi avvenimenti, mentre Silvia andrà a fare una visita ad Alex: qui la giovane potrebbe avere modo di confessare il reale motivo delle sue ultime decisioni.

Grazie al grande aiuto di Don Mario, Guido e Mariella si approssimeranno a scoprire tutta la verità su Cinzia. Le trame di Un posto al sole della prossima settimana annunciano che Mia non sarà per niente d'accordo con la scelta di sua sorella e per rimanere alla Terrazza si inventerà di tutto, mandando a monte le decisioni di Alex. Marina e Fabrizio saranno sempre più vicini, nel frattempo anche Sebastiano e Arturo si ritroveranno nello stesso ospedale. Dopo avere chiarito le incomprensioni, Renato e Nadia arriveranno a un punto di non ritorno e dovranno scegliere cosa farne della loro relazione.

Marina e Fabrizio sempre più vicini

I colpi di scena della soap opera Un posto al sole non sono finiti qui: le anticipazioni riguardanti le puntate in onda la prossima settimana in tv, svelano che la Parisi confesserà a Silvia che la causa di tutti i suoi problemi è la persona di cui si era innamorata, ossia Vittorio. Arturo e Sebastiano avranno una forte e disperata discussione mentre Diego farà un'impensabile incontro al Caffè Vulcano, che susciterà in lui difficili ricordi mai dimenticati.

Marina sarà sempre più legata a Fabrizio, mentre quest'ultimo si scontrerà ancora con lo zio. Giulia si informerà per capire cosa abbia portato Nadia a prendere la sua scelta. Intanto Renato si ritroverà forzato a fare i conti con il verdetto della sua donna. In conclusione Marina non saprà più se proseguire o meno la battaglia giudiziaria per dimostrare l'innocenza di Arturo, mentre Diego si capaciterà sempre di più che pedinare e spiare Beatrice è la cosa migliore da fare.