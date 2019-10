La puntata di Un posto al sole di ieri 4 ottobre ha lasciato i telespettatori con il fiato sospeso: mentre Alex si apprestava a partire in macchina insieme a Mia, lasciando Palazzo Palladini, Vittorio si accostava al finestrino, fissandola con sguardo amareggiato. La sigla non ha permesso di capire gli sviluppi del caso, motivo per cui sarà necessario attendere fino a lunedì 7 ottobre per scoprire se tra la coppia ci sarà un chiarimento.

Alex troverà finalmente il coraggio di confessare la scoperta del tradimento? Vittorio riuscirà a fermarla prima che si troppo tardi? In attesa di scoprirlo, anche un altro inquilino della Terrazza dovrà affrontare una decisione che potrebbe determinare il suo futuro. Per Giulia Poggi potrebbe arrivare il momento di dare una svolta, anche se inaspettata, alla sua relazione con Denis. Ma il consiglio di Ornella sembrerebbe metterla ancor più in confusione.

Un posto al sole trame: Vittorio sempre più deluso da Alex

La speranza che tra Alex e Vittorio torni presto il sereno, purtroppo verrà meno nella puntata di Un posto al sole in onda su Rai 3 lunedì 7 ottobre a partire dalle ore 20:45. Le anticipazioni, infatti, segnalano che il figlio di Guido continuerà ad essere deluso da Alex, motivo per cui è davvero difficile credere che tra loro possa avvenire il chiarimento.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Un Posto Al Sole

E in attesa di scoprire se quanto meno lei rivelerà le ragioni della sua stranezza, le trame della puntata segnalano che nella sua vecchia casa la giovane riceverà una visita molto gradita. Silvia, con la quale ha instaurato uno splendido rapporto nei mesi di lavoro al Vulcano, deciderà di recarsi dalla Parisi per capire come stiano andando le cose dopo il trasferimento da Palazzo Palladini.

Anticipazioni Un posto al sole: una difficile decisione per Giulia

Oltre alle vicende di Alex e Vittorio, nella puntata di Un posto al sole di lunedì 7 ottobre torneranno i turbamenti di Giulia Poggi alle prese con l'idea di Denis resa nota durante le recenti vacanze in Sicilia: considerando la lontananza e l'impossibilità di una frequentazione stabile, il personaggio interpretato da Corrado Tedeschi le ha proposto una 'relazione aperta'.

La madre di Angela, che già ieri ha chiesto consiglio ad Ornella, si sfogherà con l'amica e dovrà affrontare i dubbi della dottoressa, che sarà molto preoccupata per lei. Dopo qualche giorno di assenza, torneranno di attualità anche le vicende di Marina, sempre più coinvolta dalla relazione con Fabrizio. La Giordano riceverà una visita inaspettata ai Cantieri, mentre continueranno le discussioni all'interno della famiglia Rosato tra lo stesso Fabrizio e Sebastiano, preoccupato che i segreti relativi alla morte del fratello vengano svelati.