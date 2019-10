La telenovela Una vita tornerà in onda oggi 8 ottobre anche in prima serata su Rete 4, un appuntamento sempre molto gradito al pubblico. Com'è accaduto anche la scorsa settimana, non ci sarà Il Segreto nella programmazione serale, e così le vicende ambientate ad Acacias 38 verranno trasmesse per circa due ore.

La soap, infatti, partirà intorno alle 21:25 e andrà avanti fino alle 23:35, quando lascerà spazio al film "Amore senza confini".

La maxi puntata consentirà un ampio sviluppo delle trame che si soffermeranno soprattutto sui gravi problemi economici di Samuel. Infatti anche la speranza di vendere i suoi gioielli alla marchesa de Urrutia svanirà nel nulla.

Nel frattempo Felipe indagherà sul passato di Joaquin, mentre Liberto continuerà a sospettare che Higinio nasconda qualcosa.

Una Vita anticipazioni: Maria rimprovera Higinio in strada

Le anticipazioni della puntata serale di Una Vita si concentrano sullo strano comportamento di Higinio e Maria. Sollevati dal silenzio di Rosina, i due riceveranno la visita di un misterioso individuo, e successivamente saranno protagonisti di una durissima discussione.

Rientrato tardi da una serata fuori casa, il medico verrà aspramente rimproverato dalla domestica: la coppia in quel momento si troverà in strada e verrà notata da Iñigo. Poco dopo sopraggiungerà anche Liberto, il quale pretenderà dei chiarimenti dal nuovo inquilino di Acacias 38, chiedendogli anche perché in ospedale nessuno conosca il suo nome.

Padre Telmo, sorpreso dalle recenti notizie ricevute da Lucia, si rivolgerà ad Espineira per sapere quale legame ci sia tra la donna e i marchesi de Valmez. Su richiesta del priore, il sacerdote riuscirà a convincere la Alvarado a donare il denaro e le opere d'arte della sua eredità alla congregazione.

Trame Una Vita: la marchesa de Urrutia fa saltare l'affare con Samuel

Felipe continuerà a discutere con Joaquin, al quale riuscirà ad estorcere un'importante confessione: in passato è stato al servizio dei marchesi de Valmez. Samuel punterà molto sull'acquisto dei suoi gioielli da parte della marchesa de Urrutia per risolvere (almeno in parte) i problemi economici. Ma le cose non andranno come previsto: la nobile, infatti, dopo aver osservato le creazioni di Alday non ne sarà affatto soddisfatta, rifiutandosi di acquistarli.

L'aristocratica umilierà il giovane con estrema freddezza, scatenando la rabbia di Samuel che la caccerà di casa in malo modo. Poco dopo, il fratello di Diego sarà raggiunto da un sollecito di pagamento da parte della banca e lui, furioso, darà sfogo al suo nervosismo distruggendo i gioielli.