Prosegue l'appuntamento su Rai 3 con la soap opera Un posto al sole, che vedremo in onda in prima visione assoluta dal 14 al 18 ottobre con cinque nuovi appuntamenti che si preannunciano ricchi di colpi di scena. Occhi puntati soprattutto su Vittorio, il quale continua ad essere alle prese con un momento molto difficile della sua vita e ancora una volta si sentirà sotto pressione. E poi ancora assisteremo al ritorno momentaneo di Alice a Napoli: la ragazzina è intenzionata a trascorrere un po' di tempo con suo padre ma non tutto andrà liscio come lei sperava.

Un posto al sole, le anticipazioni della settimana dal 14 al 18 ottobre: Vittorio e Anita sempre più vicini

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole dal 14 ottobre in poi, rivelano che Vittorio si troverà ancora in un momento molto delicato e al tempo stesso difficile della sua vita.

Il ragazzo, infatti, dopo la fine della sua storia d'amore con Alex, la quale ha scoperto il suo tradimento, verrà messo sotto pressione dalla madre. Assunta, infatti, continua ad essere una presenza fortemente ingombrante nella vita di Vittorio il quale dovrà fare i conti anche con dei problemi che nasceranno sul posto di lavoro.

Al suo fianco, però, continuerà ad esserci Anita: gli spoiler della soap opera di Rai 3, infatti, rivelano che la ragazza si farà in quattro per continuare ad essere al suo fianco e non lo lascerà solo in questo momento difficile.

Cosa succederà tra i due? Di sicuro il rapporto tra Vittorio e Anita si intensificherà sempre più.

E poi ancora le anticipazioni di Un posto al sole fino al 18 ottobre rivelano che Salvatore, dopo vari rinvii, riuscirà finalmente ad ottenere un appuntamento a sorpresa con il dottor Sarti. Il ragazzo è al settimo cielo ma al tempo stesso la sua enorme insicurezza rischia di mandare tutto all'aria e di rovinare un momento e un incontro che lui stesso attendeva con grande ardore da tanto tempo.

Alice torna a Napoli ma viene trascurata dal padre

Occhi puntati anche sulla piccola Alice, la quale tornerà per qualche giorno a Napoli dopo il trasferimento a Londra con mamma Elena. La ragazzina intende trascorrere del tempo con suo padre Andrea, ma dovrà fare i conti con degli imprevisti che rischieranno di rendere 'antipatico' il suo soggiorno in Italia.

Le anticipazioni di Un posto al sole, infatti, rivelano che Andrea è troppo preso dalla notizia dell'idoneità all'adozione per lui e Arianna e quindi finirà per trascurare Alice.

Intanto l'attore che veste i panni di Andrea ha anticipato al settimanale 'F' che questi saranno i suoi ultimi mesi sul set della soap, dato che da gennaio il suo personaggio uscirà di scena.