Tanti ancora i nodi da sciogliere per le coppie di Temptation Island Vip: se Nathaly ha chiuso definitivamente con Andrea, il quale si è attirato l'ira del web per il suo comportamento definito aggressivo, gli altri protagonisti del reality stanno cercando di capire se i dubbi sulle rispettive relazioni amorose sono ormai diventati certezze. La quarta puntata, prevista per il 30 settembre, riserverà numerosi colpi di scena: Anna Pettinelli è sempre più in crisi, ma anche la nuova coppia formata da Alex Belli e Delia Duran avrà molto su cui riflettere.

Anna in crisi per il comportamento del fidanzato

Conclusasi la terza puntata di Temptation Island Vip, l'attenzione è già rivolta a ciò che accadrà il prossimo lunedì: dopo l'ingresso di Alex e Delia, fidanzati e conviventi da quasi un anno, gli equilibri già precari all'interno del villaggio in Sardegna che ospita fidanzati e fidanzate cambieranno ancora una volta. Le coppie dovranno fare i conti con i rapporti che le loro metà stanno costruendo con i tentatori e le tentatrici, alcuni di loro arriveranno ad ammettere di non riconoscere più la persona che hanno al proprio fianco.

Questo è il caso di Silvia: la fidanzata di Gabriele Pippo, la quale ammetterà di vedere un comportamento nel proprio fidanzato che finora non aveva mai conosciuto. Allo stesso modo, Gabriele, secondo le anticipazioni mostrate sul finire della terza puntata affermerà che la compagna ha superato i livelli di rispetto, per il suo punto di vista. Su tutte le furie andrà Anna Pettinelli: la speaker radiofonica, vedendo la crescente complicità di Stefano con la single Cecilia urlerà che il fidanzato sta offrendo ad altre ciò che le appartiene.

Pago vicino a crollare

Anche Pago avrà molto su cui riflettere: mentre il cantautore si è avvicinato alla single Valentina solo per potersi sfogare, di altra natura pare il rapporto che si è instaurato tra Serena e Alessandro. I due sono molto complici, tanto che Pago ha il sospetto che la sua compagna da sette anni si sia addirittura innamorata del tentatore. L'uomo arriverà a dire che è sempre più vicino ad un crollo.

Anche la Enardu è giù, ma il suo atteggiamento è più legato alla paura di far soffrire il fidanzato qualora decidesse di chiudere.

Le cose non si mettono bene neanche per Chiara e Simone: la ragazza potrebbe anche decidere di chiudere definitivamente con il modello, dopo aver capito, durante la sua permanenza nel villaggio delle fidanzate che non è il ragazzo giusto per lei. Delia e Alex, invece, si troveranno alle prime prese con falò e video: i due hanno messo alla prova il loro amore passionale che li porta a discutere per la forte gelosia.

Tutti gli ingredienti per appassionare i telespettatori ci sono: anche la quarta puntata di Temptation Island Vip promette bene. Nel frattempo le coppie si avviano alla fine del loro percorso: chi riuscirà a superare tutte le tentazioni?