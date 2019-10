Un posto al sole, la storica soap opera in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3, non smette mai di regalare al proprio pubblico puntate dense di emozioni e colpi di scena inaspettati. Le trame dal 14 al 18 ottobre, infatti, svelano che al centro della scena ci sarà soprattutto Vittorio.

Il giovane è stato lasciato di punto in bianco da Alex che non gli ha fornito alcuna spiegazione circa la sua decisione.

In realtà, la Parisi ha scoperto dei ripetuti tradimenti del figlio di Guido con Anita e ha preferito lasciare sia Palazzo Palladini sia il suo posto di lavoro al Vulcano per archiviare quanto prima la loro storia d’amore. Tuttavia, il ragazzo faticherà ad accettare la situazione e sentirà la mancanza della giovane. Lo stato d’animo malinconico ed amareggiato di Vittorio avrà dure ripercussioni sulla sua vita soprattutto dal punto di vista lavorativo dove apparirà poco concentrato e sottotono.

A prendere in mano le redini della situazione sarà ancora una volta Anita, la quale, di fronte al malessere del ragazzo, metterà in atto una vera e propria strategia motivazionale con l’obiettivo di scuoterlo. Intanto, lo speaker radiofonico dovrà fronteggiare anche l’invadenza della madre Assunta, che farà di tutto per scoprire come mai la storia con Alex sia finita.

Un posto al sole, anticipazioni: Aldo sarà ricoverato d’urgenza

Le trame di Un posto al sole dal 14 al 18 ottobre sottolineano che anche per Diego le cose prenderanno una piega imprevista.

Il figlio di Raffaele, infatti, sarà sempre più ossessionato da Beatrice e deciderà di pedinare la rampante avvocatessa appostandosi anche sotto casa sua. Proprio durante un incontro tra la Lucenti e l’avvocato Leone, però, accadrà qualcosa di imprevisto dal momento che i due litigheranno in maniera molto accesa e Aldo sembrerà sul punto di aggredire Beatrice. A quel punto, Diego uscirà allo scoperto e ferirà il rivale con un pugno.

Tuttavia, il suo intervento avrà ripercussioni durissime sul suo rapporto con la donna poiché lei stessa non gradirà l’invadenza del suo ex nella sua vita. Il ragazzo non potrà fare altro che andarsene e si rifugerà al Vulcano dove attirerà l’attenzione di Arianna. Quest’ultima, preoccupata, avviserà Raffaele che si precipiterà al locale in soccorso del figlio. i due avranno un duro colloquio e il portiere di Palazzo Palladini pregherà il figlio di non cercare più Beatrice.

Successivamente, però, la Lucenti si presenterà al cospetto del suo ex compagno per intimargli di non cercarla più e lo minaccerà di denunciarlo per stalking. I guai per Diego non saranno finiti qui: secondo le anticipazioni di Un posto al sole, poco dopo Aldo sarà ricoverato d’urgenza in ospedale in condizioni gravissime dopo essere stato investito da un’auto in corsa.