Mancano solo pochi giorni alla sesta puntata di Temptation Island Vip 2, che andrà in onda su Canale 5 lunedì 14 ottobre in prima serata. Non si tratterà dell'ultimo appuntamento del seguitissimo docu-reality che tornerà anche il lunedì successivo, il 21 ottobre, con il tradizionale aggiornamento delle coppie a un mese dalla fine delle riprese. In vista degli ultimi falò di confronto, il settimanale "Uomini e donne Magazine" ha diffuso alcune anticipazioni su ciò che accadrà, lasciando chiaramente intendere che le sorprese non mancheranno fino alle battute finali.

Non ne saranno immuni Serena Enardu e Pago che, dopo il duro faccia a faccia della quinta puntata, potrebbero giungere a una svolta inaspettata. Sulla questione si è recentemente espresso anche Gabriele Parpiglia, lasciando presagire ad una rottura tra la coppia. Spazio anche al weekend da sogno di uno tra Silvia Tirado e Gabriele Pippo, che avrà un sorprendente epilogo, visto che chi partirà tornerà nel villaggio da solo. Le novità riguarderanno anche Alex Belli e Delia Duran, soprattutto dopo che lei vedrà un nuovo video dell'attore.

La svolta nel falò finale di Serena e Pago

La quinta puntata di Temptation Island Vip 2, trasmessa lo scorso lunedì 7 ottobre, ha sancito il duro faccia a faccia tra Serena Enardu e Pago, che hanno ripercorso la loro avventura in Sardegna. Lui ha accusato la fidanzata di avergli mancato di rispetto, avvicinandosi al giovane corteggiatore Alessandro, mentre lei ha richiamato alla mente i loro problemi precedenti al programma.

Sarà questo il punto di partenza dell'appuntamento del prossimo lunedì quando la coppia continuerà con il bilancio dei sette anni della loro relazione. Però, secondo quanto riporta "Uomini e donne Magazine" qualcosa potrebbe accadere. Il settimanale scrive: "Attenzione, un punto di svolta li attende". Alcune indiscrezioni, rilasciate da Gabriele Parpliglia, lascerebbero intendere una rottura tra i due fidanzati.

L'autore, infatti, si è espresso su Instagram, parlando di sofferenze dopo la fine di una storia: "Credo che a volte chi lascia…soffra di più. Per star bene forse prima bisogna star male. Altrimenti si rischia l’eterna dannazione".

Uno tra Gabriele o Silvia rientrerà da solo dopo il weekend da sogno

Continuando con le anticipazioni di Temptation Island Vip 2, non resteranno immuni da sorprese dell'ultimo momento Gabriele Pippo e Silvia Tirado.

Solo uno dei due, di cui il settimanale "Uomini e donne Magazine" non fa il nome, deciderà di partire per il weekend da sogno in compagnia del single preferito. Ma proprio durante questa breve vacanza accadrà qualcosa che cambierà tutto: uno dei due rientrerà da solo, senza il tentatore o tentatrice. A tal proposito, il settimanale chiarisce: "Il motivo è completamente spiazzante e creerà nell'altra persona una reazione molto forte".

Delia Duran sarà chiamata nel Pinnettu per vedere un video di Alex Belli prima del falò di confronto. Resterà sorpresa da tali immagini che non riguarderanno il weekend da sogno. La modella vivrà così con grande ansia le ore precedenti all'incontro decisivo.