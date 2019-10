Tina Cipollari e Gemma Galgani anche quest'anno stanno continuando a bisticciare a Uomini e donne. L'opinionista e la dama storica del trono over della trasmissione di Maria De Filippi non riescono proprio a sopportarsi e non perdono mai l'opportunità per dirsi a vicenda quello che pensano l'uno dell'altra. Le ultime affermazioni sono state fatte da Tina, che con un'intervista al settimanale 'Nuovo Tv' ha riportato quello che avverrebbe dietro le quinte della trasmissione pomeridiana di Canale 5, rivelando che Gemma la offenderebbe per la sua corporatura.

Uomini e Donne: la Cipollari racconta ciò che succede dietro le quinte

Intervistata dal settimanale di Gossip, Tina ha svelato che dietro le quinte della trasmissione Gemma si comporterebbe diversamente nei suoi confronti. L'opinionista ha confermato che la Galgani è "degna" delle offese che le dice all'interno del programma davanti ai milioni di telespettatori, visto e considerato che lontano dalle telecamere la dama sarebbe arrivata anche al punto di dirle che è grassa: "Dice che sono paffuta e che lei ha un fisico da invidiare", ha affermato Tina nell'intervista, affermando che questa sarebbe la realtà dei fatti che comunque non viene mandata in onda nelle puntate del trono over su Canale 5.

La Cipollari ha poi ribadito che, secondo lei, Gemma non è un esempio dei canoni di bellezza delle donne, visto e considerato che lei favorisce molto di più quelle in carne, in grado di essere sensuali e travolgenti, anziché un tipo di donna come la Galgani, che secondo il parere dell'opinionista non ha niente di particolare.

Per Tina quello che vale veramente è la bellezza anteriore e, secondo lei, la dama non sarebbe bella né fuori né tanto meno dentro. "Lei è cupa", ha detto la Cipollari. Ovviamente l'opinionista non ha tralasciato il suo parere sull'atteggiamento di Gemma dentro lo studio Mediaset.

Tina non vorrebbe in ogni caso un'amicizia con la Galgani

La Cipollari, proseguendo l'intervista ha aggiunto: "Non tollero il suo approccio con gli uomini". Tina difende l'idea che sia giusto che una donna, a qualsiasi età, si rifaccia una vita e decida di innamorarsi nuovamente, ma nello stesso momento non gradisce il comportamento di Gemma, che molte volte vediamo correre piangendo dietro i cavalieri del parterre maschile.

In sostanza pare molto complicato pensare che tra Tina e la Galgani possa crearsi un'amicizia, come del resto ha ben dichiarato l'opinionista, la quale stabilisce che lei e la sua rivale rappresentano due donne totalmente diverse e che non le importa fare la pace con la dama storica di U&D, poiché è cosciente del fatto che non saranno mai amiche nella vita quotidiana.