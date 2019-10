È andata in onda ieri 7 ottobre su Canale 5 la quinta e penultima puntata di Temptation Island Vip 2, durante le quale le ultime tre coppie hanno confermato dubbi e problemi. Non ne sono certo rimasti esclusi Serena Enardu e Pago, soprattutto a causa della vicinanza di lei con il tentatore Alessandro. Il weekend da sogno ha confermato le perplessità della ex tronista di Uomini e donne, riportate poi alla ribalta nel falò di confronto con Pago, il cui esito verrà svelato soltanto la prossima settimana.

Non se la sono passata meglio Silvia Tirado e Gabriele Pippo, soprattutto dopo il bacio a stampo di lei con il single Valerio. Alex Belli non ha affatto gradito il comportamento di Delia Duran, al punto da cominciare una corsa verso il villaggio delle fidanzate.

Temptation Island Vip 2: Pago deluso da Serena

Nella puntata di Temptation Island Vip 2 trasmessa ieri su Canale 5, Pago ha affrontato nuovi video di Serena Enardu, sempre più intima con il suo tentatore Alessandro. Lei è persino scoppiata in un pianto liberatorio, pensando che ormai l'avventura nel resort sia giunta al termine.

Durante il weekend da sogno, rifiutato dal cantautore, Alessandro è entrato per una ventina di minuti nella stanza dell'ex tronista, luogo nel quale le telecamere non erano presenti. È poi arrivato il momento del falò di confronto tra la coppia, nel quale Pago è apparso visibilmente deluso, chiedendo più volte spiegazioni a Serena per il suo comportamento. A non essere gradita anche la differenza d'età, tanto che Pago ha chiosato: "Non volevo vedere Serena attaccata a un ragazzino, l'hai capito o no?" La discussione si è quindi concentrata sul mancato aiuto economico, a detta della Enardu, da parte del suo fidanzato mentre lei doveva occuparsi del pagamento del mutuo e delle necessità per portare avanti la casa e crescere il figlio. L'esito del falò verrà svelato la prossima settimana.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Temptation Island Reality Show

La corsa di Alex Belli verso Delia Duran

Con grande curiosità, dopo i vari video di anticipazioni diffusi dagli account ufficiali di Temptation Island Vip 2, si attendeva l'esito della corsa di Alex Belli verso il villaggio delle fidanzate. Dopo avere visto alcune immagini di Delia Duran, tra coccole ed effusioni con il single Riccardo, l'attore non è riuscito a trattenere la gelosia e ha cominciato a correre verso la sua compagna.

Lo hanno seguito Alessia Marcuzzi e la redazione che poi lo hanno convinto a ripensarci e ad attendere il falò finale. Gabriele Pippo ha visto vari video di Silvia Tirado insieme a Valerio, durante i quali lei ha messo spesso in discussione la sua storia d'amore. La fidanzata ha anche scambiato, anche se come pegno di un gioco, un bacio a stampo con il suo tentatore, salvo poi pentirsene poco dopo.

La Tirado, a differenza delle due colleghe, ha visto delle immagini del suo fidanzato, intento a divertirsi con le altre tentatrici. Ha quindi potuto carpire che Gabriele e Gaia hanno intenzione di rivedersi anche a telecamere spente.